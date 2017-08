Esmaspäeval vallandunud mudavaringu ohvrite arv Sierra Leone pealinna Freetowni lähedal tõuseb. CNNi andmetel on hukkunud umbes 245, kadunud aga vähemalt 600 inimest.

Tavaliselt on vihmaperiood lääneaafriklastele suureks õnnistuseks. Kuid vahel toob see mõnedes piirkondades kaasa üleujutusi ja mudalaviine. Esmaspäeval voolasid Freetowni lähedal kõrguva Sugar Loafi mäe küljelt alla massiivsed mudajõed, mis matsid endi alla kohalike elanike väikesed hütid. Sierra Leone on väga vaene riik, kus ehitiste ja elumajade kvaliteet on vilets.

(AFP PHOTO / S4CCC-SL)

President Ernest Koroma pressiesindaja räägib CNNile, et Freetowni tänavatele on välja aetud sotsiaaltöötajad, kes panevad ellujäänute nimesid kirja. Muda ja varemete keskel otsivad kadunuid sõjavägi.

Üks vabatahtlik heategevusorganisatsioonist Save the Children räägib, et üks tema töökaaslane ja tolla väikesed lapsed on siiani leidmata. Töötajad nägid esmaspäeval autoga tööle sõites mudavoolude eest põgenevaid ja karjuvaid inimesi ja helistasid kontorisse, et kolleege hoiatada.

Umbes 2000-3000 inimest on ajutistesse varjupaikadesse paigutatud. Freetowni tänavad on täis kisendavaid ja nutvaid inimesi, kes lähedasi taga otsivad ja hävinud kodusid taga nutavad.