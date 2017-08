Šveitsist saab esimene Euroopa riik, mis lubab toidupoodides müüa putukapõhiseid toitusid - ja need pole mõeldud mitte linnukeste, vaid inimeste söögiks.

Esimene pood, kes võimalust kasutab, on Šveitsi suuruselt teine supermarketite kett Coop. See on olemuselt sarnane Eesti ühistukaupluste ketile Coop Eesti. Järgmisel nädalal lähevad valitud poodides Genfis, Bernis ja Zürichis, müüki jahuussidest valmistatud burgerid ja proteiinipallikesed.

Maikuus muudeti Šveitsi toiduohutuse seadust nii, et toidupoodides võib seal nüüd müüa kolme tüüpi putukaid: ritsikaid, rohutirtse ja jahuusse ehk jahumardika vastseid. Kõiki neid on juba ammustest aegadest kasutatud loomasöödas. Jahuusse kasutatakse palju kalapüügis. Et jõuda inimeste lauale, peavad tootjad neid ülirangete reeglite järgi kasvatama. Samad standardid kehtivad ka impordile.