Näitleja Daniel Craig kinnitas pärast kaks aastat kestnud spekulatsioone, et jätkab spioonisaaga veel nimetus 25. filmis James Bondina. Kuid uudis on Bondi fännidele mõrkjasmagus: Briti staar ütles USA jutusaatejuhile Stephen Colbertile, et see jääb tema viimaseks ülesastumiseks agent 007 rollis. „Oleme seda pikalt arutanud, üritasime lihtsalt kõike klaariks saada,“ seletas Craig senist salatsemist ning lisas, et on alati tahtnud Bondina jätkata. „Mul oli vaja aeg maha võtta. Tahan lõpetada kõrghetkel, ja ma ei suuda seda ära oodata,“ vahendab The Telegraph.

Kahe aasta taguse „Spectre’i“ võtete järel prahvatas Craig, et nüsiks endal pigem veresooned läbi, kui mängiks veel kord Bondi. Sellele järgnesid kuuldused, et produtsent Barbara Broccoli püüab teha kõik, mis tema võimuses, et veenda Danielit Bondina jätkama. Ometi levisid kõlakad, et Craigi asemikuks on valitud näitleja Tom Hiddleston.

Nüüd tunnistas Daniel, et jutt veresoonte läbinüsimisest oli rumal. „Siin pole midagi välja vabandada,“ ütles ta Colbertile, kuid seletas, et kõnealune intervjuu tehti kaks päeva pärast „Spectre’i“ võtete lõppu. “Keegi küsis: „Kas teeksid uue filmi?“, ja mina prahvatasin: „Ei!““