Kuulatakse üle tunnistajapingis seisvat ehitusärimeest Tarvo Tederit. AS Phoenix Land esindaja Teder oli seotud Põhja-Tallinnasse plaanitava Paavli tänava Rimi laiendamisega. Tederil oli ka veel projekt Paldiski maanteel.

Lugu keerleb Tederi projektide detailplaneeringute ümber. Osade projektide ehitusprotsessi kiirendamisest oli huvitatud ka ärimees Sonny Aswani.

Ehitusärimees on kohtus sellepärast, et Edgar Savisaar palus temalt ja Aswanilt Keskerakonna toetamist ning pakkus abi osade detailplaneeringute muudatuste läbi viimisel.

Teder oli tunnistajapingis paljusõnaline ja agar seletusi andma. Isegi nii paljusõnaline, et kohtunik tegi talle selle kohta märkuse ja palus riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse küsimustele täpsemalt vastata.

Teder seletas, et Savisaar oli küsinud toetust temalt ja Aswanilt. Teder oli Savisaare ja Aswani suhtluse vahendajaks ja viis poliitiku sõnumi edasi. Aswani ei olnud kellegi toetamisest huvitatud.

Teder rääkis tunnistajapingis, et 2014. aastal oli tal mitu kohtumist Savisaarega, kuna ärihuvi oli siiski olemas.

Keskerakonna toetamisest keeldumise peale olevat Savisaar öelnud, et siis vaatab asja 2015. aasta lõpus edasi. Tederi sõnul jäi asi katki siis kui 2015. aasta suvel kaitsepolitsei temaga ühendust võttis.

Esimene kontakt Savisaarega oli Tederil 2012. aastal, mil tuli linnapea allkirjaga kiri, kus päriti Kopli detailplaneeringu kohta aru. Vastus anti suusõnal linnapea kabinetis edasi.

Lisaks riigiprokurörile küsis küsimusi ka Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs, kelle küsimuste peale Teder närviliselt puterdama hakkas. Mitmel korral pidi kohtunik Tederit korrale kutsuma, kuna ehitusärimees katkestas oma seletustga Nääsi juttu.

Nääs tõi välja vastuolu sellest, et Teder oli kaitsepolitseile rääkinud teist juttu kui see, mida ta praegu kohtule räägib. Küsimus oli selles, et Teder ei osanud seletada, kas ja millal ta ütles Savisaare pakkumise ärimees Aswanile edasi.