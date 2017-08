Sügisjazzi avakontserdil 11. septembril Kumu auditooriumis esitleb hang-trummi võlur Manu Delago oma uut albumit „Metromonk“. Maailmanimega muusik on tuntust kogunud legendaarsetes koosseisudes nagu Anoushka Shankar, Björk ja The Cinematic Orchestra.

Esmakordselt kohtus Eesti publik kuulsa hang-trummari Manu Delagoga 2015. aasta Jõulujazzil, kus Austria multitalent võlus publikut oma värvikirevate helide ja erakordsete rütmidega esitledes heliplaati „Silver Kobalt“. Andeka muusiku ajagraafik on tihe – lisaks oma projektidele esineb ja salvestab ta Björki, The Cinematic Orchestra ja Anoushka Shankariga. Ta on üles astunud kuue kontinendi paljudel olulistel festivalidel.



Metallist trumm hang leiutati 2000. aastal Šveitsis. Tavapäraselt mängitakse seda süles sõrmede ja peopesadega, pilli toon on võrreldes teiste trummidega soe ja pehme. Sel sügisel tuuritab alati uuele avatud helilooja, hang-virtuoos ja produtsent oma bändiga Manu Delago Handmade esitledes värsket albumit „Metromonk“. See on piire kompav, dünaamika ja meeleloludega delikaatselt mängiv muusika, kus Delago kasutab haruldast instrumenti mitmekülgselt pendeldades minimalistliku kõlapaleti, elektroonika ja akustiliste helide vahel.



„Tahtsin luua värskeid elektroonilisi helimaastikke, mis on sündinud läbi live-kontsertide kogemuse ja kannavad endas inimlikke tundeid“, selgitab Delago. Plaadil teevad külalistena kaasa Jõulujazzilgi esinenud laulja-pianist Douglas Dare, 2015. aastal koos Manu Delagoga Eestis esinenud laulja Isa Kurz, Prantsusmaa trompetilegend Erik Truffaz ja talendikas Inglise vokalist Pete Josef. Tallinna kontserdil lisab hang-trummile vokaalmaagiat lauljanna Isa Kurz.



Manu Delago kontsert toimub esmaspäeval, 11. septembril kell 19.00 Kumu auditooriumis. Kontserti toetab Austria suursaatkond. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides ja internetis. Danske Banki klientidele on piletid 20% soodsamad.



Sügisjazz toimub 11. septembrist kuni 3. novembrini Tallinnas ja Viljandis. Sügisjazzile paneb punkti 3. novembril USA trummilegend Terry Bozzio, kelle mastaapne trummikomplekt võimaldab meistril lisaks virtuoossetele rütmidele mängida ka meloodilist ja harmoonilist muusikat. Bozzio on kaasa löönud Frank Zappa 25 albumil ja teinud koostööd nii stuudios kui ka kontsertidel väga paljude jazz- ja rokkmuusika tippudega.