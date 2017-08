CNN kirjutab, et Ühendriikide president Donald Trump pidas eile õhtul ootamatult New Yorgis pressikonverentsi. President lepitas esmaspäeval avalikkust sellega, et mõistis hukka Ku Klux Klani, neonatsid ja teised paremäärmuslikud rühmitused. Siiski ei hoidnud Trump eilsel pressikonverentsil tagasi karmi kriitikat ka vasakpoolsete suhtes. Valge Maja nõunikud üritasid pärast laupäevast Charlottesville'i rünnakut leevendada pahameelt, mis tekkis, kui Trump toimunus selgesõnaliselt paremäärmuslasi hukka ei mõistnud. Laupäeval kogunesid paljud paremäärmuslikud liikumised ja nende juhtfiguurid, sealhulgas Ku Klux Klani endine liider David Duke, Virginia osariigi Charlottesville'i linna. Linnavõimud valmistusid eemaldama kindral Robert E. Lee mälestussammast, mille vastu kogunenud rahvahulk protesteeris. (Lee oli Ameerika kodusõjas konföderatsiooni ehk lõunaosariikide vägede ülemjuhataja. Nemad võitlesid kodusõjas orjuse kaotamise vastu.) Pingeline olukord kulmineerus, kui üks meeleavaldaja autoga vastuprotestijate sekka sõitis. Hukkus 32-aastane Heather Heyer, viga sai 20 inimest.

Donald Trumpi esimene reaktsioon oli süüdistada „mitmeid osapooli“. Esmaspäeval muutis ta kurssi ning nimetas mitmed meeleavaldusel osalenud rühmitused ja mõistis nende tegevuse hukka. Eile õigustas president pikalt viibinud paremäärmusluse vastast sõnavõttu sellega, et tahtis lihtsalt kõiges kindel olla. „Ma ei oodanud midagi kaua. Ei oodanud kaua. Tahtsin olla kindel, erinevalt enamikest poliitikutest, et ütleksin õige asja välja, mitte lihtsalt kiire kommentaari,“ ütles Trump ja lisas, et tema esmane kommentaar oli „igati korralik seisukoht“. Ta nimetas autoga rahva sekka sõitnud noormeest mõrvariks, kuid kordas uuesti mõtet, et juhtunus olid süüdi mitmed osapooled.

Trump süüdistas ootamatult ka vastuprotestijaid, kelle hulgas hukkunud naine ja vigasaanud inimesed olid ning kasutas väljendit „alt-left“*. „Aga kuidas on lood „alt-left“ inimestega, kes tormasid, toikad käes, toigastega vehkides kohale, kas nendega on probleeme? Minu meelest küll,“ kritiseeris Trump. Ta lisas: „Siin oli ühel pool üks kamp, kes oli halb ja teisel pool teine kamp, kes oli ka väga vägivaldne. Keegi ei taha seda öelda, aga mina nüüd ütlen!" Trumpi sõnavõtt tuli tema assistentidele ja nõunikele üllatusena. Nemad olid planeerinud, et presidendi kõne teemaks on infrastruktuur. Valge Maja allikad väidavad, et president on laupäevast saati tige olnud, et laiem üldsus tema kommentaare kritiseeris. See pahameel, koos presidendi deviisiga „võltsid uudised“, olevat eilsel pressikonverentsil ka nähtav olnud.