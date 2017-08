Tõsielusarja "Prooviabielu" kuulsa paari Helen Kõppi ja Kalvi-Kalle Kruusamäe eluteed on tänaseks lahku läinud.

"Kahjuks küll, jah. Nii juhtub. Hetkel ei ole ma valmis meie suhet kommenteerima," kinnitas Helen Kõpp, kes usub, et suhet ei otsi ta veel pikemat aega, sest see etapp on ta elus suurelt läbitud.

"Suur tähelepanu võõrastelt on meie suhet rikkunud,“ lausus Helen, kelle sõnul on nad Kalvi-Kallega viisakas kontaktis, ent on suhtele piduri peale pannud.

Refereeritud artikkel tervikuna on lugeda Publikus.