„Võtta kätte ja tappa oma isa, see on ikka üle mõistuse! Inimene elas nii vanaks ja leidis siis lõpu käe läbi, millest seda kõige vähem oodata oskaks,“ imestavad kohalikud. Alev on ärevil. Igal on oma jutt rääkida. Kinnitatakse, et poeg virutas tapvad hoobid pussiga, mille sepast isa oli meisterdanud.

Helge nimega Tuleviku tänaval, kus koletu tapatöö toimus, on kõrvuti kaks hoonet – lasteaed ja kolmekorruseline kortermaja. Läinud reedel kella 17 ajal olid maja ees nii kiirabi- kui ka politseiautod ja käis vilgas sagimine, kuid täna on seal väga vaikne. Mõrvast annab märku vaid kolmandal korrusel 22. korteri uks, mille politsei kinni pitseeris.

Kõik inimesed, kes trepikojas liiguvad, kaovad võõrast märgates kiiresti tubadesse ja ütlevad veel enne, kui midagi küsidagi jõuan, et nemad ei tea mitte midagi.

Tapetu naaberkorterist on kuulda tasaseid samme, mis järk-järgult valjemaks muutuvad, kuni korraga hoopiski kaovad. On tunda, kuidas kellegi silm on vastu ukse piiluauku ja jälgib toimuvat. Hoolimata mitmetest koputustest jääb uks aga suletuks ja sammud kaugenevad.