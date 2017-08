Esmaspäeval, 14. augustil andis Rock Cafes kontserdi Sunset Festivali raames briti menubänd The xx.

Ilmselt avastasid paljud kuulajad selle bändi enda jaoks möödunud sügisel, kui ilmus nende ülipopulaarne singel “On Hold”, mis vallutas edetabeleid ja südameid nii Suurbritannias, USAs kui ka Baltikumis. Lugu on pärit albumilt “I See You”, mis on The xx-i kolmas stuudioalbum. Jaanuaris ilmunud plaat jõudis kiiresti plaadimüügi edetabelite tippu, just nagu ka trio esimene album “xx” (2009). Teine plaat “Coexist” (2012) jõudis TOP5 hulka. 2010. aastal võitis bänd maineka Mercury auhinna ning 2011. aasta tõi endaga kaasa kolm Brit Awards nominatsiooni.



Bändi stiili võib iseloomustada kui indie pop-rokki, milles kuuleb R&B mõjutusi ning mida täiustavad tugevad bassi ja house-muusika biidid. Muusikakriitikud peavad The xx-i stiilseks ja originaalseks koosluseks, mis mõjutab muusika arengut lausa globaalsel tasandil.

Tallinna kontserdi üheks soojemaks hetkeks kujunes hetk, kui bändiliikmed kutsusid publikust lavale väikese neiu, et esitada koos lugu "I Dare You". Nimelt tasus vahval Elliel ära plakati hoidmine, kus ta loo esitamiseks koos bändiga soovi avaldas.

