Kui Võhma mees Roland Jõgi pühapäeval koos abikaasa ja ämmaga Saaremaal Paatsa külas esivanemate elumaja varemete lähistel metsas seenel käis, kohtus ta karuga, kes tema hinnangul oli 150 kuni 200 kilo kaaluv noor isend.

Mees rääkis Saarte Häälele, et kuulis mõnekümne meetri kauguselt mahalangenud puu juurest kahtlast raginat ja mõtles, et kas on seapesakond või mõni inimene, aga kuna ta kedagi ei näinud, jätkas raginast eemaldudes seente korjamist, kuni nägi samas tihnikus karu.

Loom teda ei märganud, kuid oli võtnud suuna sinnapoole, kuhu seenelised olid oma auto jätnud.

Jõgi tunnistas, et ootamatu kohtumine ehmatas teda üsna ära ("Adrenaliini lõi ikka üles!“) ning ta helistas abikaasale ja ämmale, et karu on metsas. "Nemad olid ka raginat kuulnud, aga olid mõelnud, et mina teen nalja ja hirmutan neid," rääkis mees, kes arvas, et tulevikus seenele minnes peaks karu peletamiseks vile kaasa võtma.