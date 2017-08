Kuid see ei ole lahtine kiri talle (nagu ma kirjutasin Edgar Savisaarele) ega temast (nagu kirjutasin Urmas Reinsalust). See on kiri Eesti vabariigi lähitulevikust ja pärastpoolsest ajast. Minu meelest on jabur, kui Eesti iseseisvust ehitatakse üles Edgar Savisaare saatuse järgi. Umbes nii, et teda on väga vaja, kui Jaroslav Tark ja ka Juhan Julm tulevad siia tagasi. Et kui meil on kohalik kvisling, siis on see parem kui Venemaa eestlane. Parem Harald Haberman kui Karl Kortelainen. Eesti vabariik ei tohi olla Vene Föderatsiooni puudel ega NATO õuekoer!

Tegelikult peaksin ma kirjutama järgnevaid ridu Eesti vabariigi valitsuse peaministrile Jüri Ratasele otse ja isiklikult. Meie sünnikodude vahet on sadakond meetrit ja me tunneme teineteist. Mitte küll kodust kottu, aga siiski nii lähedalt, et võime olla avameelsed.

Siinkirjutaja seisukoha järgi ei mõisteta kohut mitte Edgar Savisaare kui üksikisiku üle, vaid asjades, millega ta on seotud või seotav. See ei ole üks ja seesama. Tapja võib olla üks. Erakond seevastu ei saa olla üheski sõltumatus kohtus ainult üks.

Aga – ega siis praegune kohtumenetlus käigi seeüle, mida Edgar Savisaar on teinud head. Kohtus arutatakse seda, mida on Edgar Savisaar teinud viltu niivõrd, kuivõrd õigust saab neis asjus mõista üksnes kohus. Aukohtust ei piisa, seltsimehelikku kohut enam ei ole.

Ühtlasi on kohtu all MTÜ Eesti Keskerakond. Pole usutav, et iga Keskerakonna liige käiks tänaval nagu kohtualune. Enamik neist ei teagi, mis on „mittetulundusühing“ ja mis on konkreetse kohtuasja sisu. Prokuratuur võiks olla vähemasti niigi täpne ja sõnastada, milles seisneb MTÜ Eesti Keskerakonna süü ja kuidas jaotub selles ühingus isiklik vastutus.

Jah, ma tunnen perekondlikult, niisiis ka väga lähedalt, Tallinna abilinnapead dr Merike Martinsoni. Ent Tallinna lastehaigla ei puutu ju üldse küsimusse, mis on Sihi tänaval miljöötundlik ja mis mitte. Pirita ja Miiduranna vahel asus Kaasiku talu. Uus trass lõikab selle pooleks. Oli miljöö, enam ei ole. Keskerakond seda igatahes ei otsustanud. Mõistke Keskerakonna üle kohut selle põhjal, mida ta on teinud kriminaalõiguslikult valesti!

See ei ole lihtne, sest Keskerakonna juhtide arvamine, et Tallinna juhib kõige paremini ainult Keskerakond ja Lasnamäe kaudu, ei ole iseenesest kuritegelik. Ei ole seda ka äratundmine, et Keskerakond on poliitiline kurt nagu suurtükiväe eruseersant. Kuritegelik on see, et Tallinnas ei ole lubatud teisitimõtlemine ega teisitikäitumine. Lasnamäge ei pööra enam roheliseks, nagu seda Männiku, Nõmme ja Pääsküla veel on.

Kuidas peaks Jüri Ratas, kes juhib Keskerakonda ja vabariigi valitsust, siis nüüd rajama rohelist Tallinna? Istutama igale poole kuuski ja tammesid ja leppi? Tooma Härjapea jõe uuesti maa peale? Sokutama Kopli kaubajaama Lagedile?

Sovetism on katk

Tallinna võtmeprobleem ei ole minu arvates venekeelsed. Probleem on Harjumaa, mille magnet Tallinn on. Kuusalus on võimalik kasvatada lambaid ja pidada mesilasi, Kitsekülas ning Pelgulinnas seda ei tee. Niisiis – mis saab harjukestest? Miks peaks Turbas elav Eesti vanim psühhiaater (92aastane) minema Muugale? Või mis asja on Keilas elaval eestlasest kosmonaudikandidaadil sõita Kuusalu kaltsupoodi? Inimesed elavad kohapeal. Ja kohapeal ei maksa loosung „Tallinn olgu korruptsioonivaba!“ suurt midagi, sest kohapeal maksavad kõige rohkem lähim pood, lähim bensiinijaam ja lähim apteek, kust saab tarviliku rohu kiiremini kui järgmisel kaubapäeval.

Mida tähendab venekeelne? Tatarlast mitte, sest Eesti tatarlased on siinsete oludega kohanenud. Valgevenelane on venekeelne, kui ta eesti keelt veel ikkagi ei oska, aga valgevene keelt pole kunagi osanudki. Räägid talle Valges Venes ja Mustas Venes kõneldavatest keeltest ning ta kuulab sind nagu Kristust. Vene nõukogude keel on hääbuv ühiskeel ja minu meelest eksivad kõik need, eesotsas Olga Ivanovaga, kes ajavad segamini keele ja mõtlemisviisi. Eestlane ei ole russofoob. Kuid sovetism tuleb siit välja ravida! See on katk.

Kuidas see välja võiks näha? Mis puutub Tallinna, siis on minu arvates absurdne pidada pealinna ühe erakonna pärusmaaks. Üks Tallinna probleeme on see, et vanimad Mustamäe majad on juba üle kuuekümnesed. Karjamaa on vanem, Lasnamäe noorem, Õismäe veelgi noorem. Kuidas jaotub nendes linnaosades era- ja munitsipaalomand – ega linn ole sellest aru andnud.

Tegelikult on linna aruandlus oma kodanike ees võrdlemisi nõrk. Tallinn ei ole siiani kandnud ette, kuidas viiakse minimaalseks ohtlike kaupade osakaal Koplis ja kui palju on vaja ruumi Lagedil selleks, et sealsed kaubad ümber laadida. Ülemistel seda teha ei saa, sest otseteed Muugalt sinna ei tule. Keskerakond ei ole mitte probleemi- vaid isikukeskne!

Eesti väljaspool Tallinna on teed, ettevõtted, töökohad, maaharimine, toimetulek, haridus ja ühildatavus. Kõige ühemõttelisem neist on teed. Kurat see on, et teid ehitatakse ikka veel halvasti ja kui neid ehitataksegi paremini, ajavad nad kas magama või rongi alla! Tööhõive? Tähtverre tullakse tööle hommikul kell 6. Kui ei tule, närid Amme jõel puitu nagu kopraonu. Mismoodi peaks siis nüüd peaminister seda sasipundart lahendama?

Jüri Ratas saab seda teha siis, kui lahutab ära Keskerakonna, Edgar Savisaare, venekeelsed, Lasnamäe ja keskklassi. Need on kõik ise ooperist. Kuid on veel üks ooper, nimelt Jüri Ratas. Minu arvates on vale, kui ta on muhv või polt või ist. Ent et olla aus – vale on ka see, kui näiteks IRL aitab tal olla ist. Ist on muide liikuvus ühendite vahel. Piiratud lõtk. Jüri Ratas vajab profiili.

Eesti vabariik vajab iseseisvat peaministrit. See on hoopis teine tera. Muhv ei ole tera mitte kunagi.