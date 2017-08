USA välisminister Rex Tillerson ja kaitseminister James Mattis andsid ärilehes Wall Street Journal avaldatud ühisartiklis teada, et Washington on kõnelusteks Pyongyangiga valmis. Artiklis kinnitatakse, et USA eesmärk ei ole režiimivahetus, vaid Korea poolsaare tuumavabaks muutmine. Tillerson ja Mattis ei jätnud aga hoiatamata, et nad ei välista sõjalist lahendust.

USA kaitseminister Mattis rõhutas esmaspäeval, et Guami poole lendavad Põhja-Korea raketid tulistatakse alla. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Joseph Dunford kinnitas esmaspäeval Lõuna-Korea pealinnas Soulis, et USA on valmis kasutama enda ja oma liitlaste kaitsmiseks Põhja-Korea provokatsioonide vastu kogu oma sõjavõimekust. Dunford lisas, et keegi ei taha sõda, kuid diplomaatia takerdumise puhuks kaalutakse ka realistlikke sõjalisi lahendusi. Soulist sõitis Dunford Pekingisse, programmis on ka Tokyo visiit.

Kim Jong-uni ja Donald Trumpi sõnasõda kulmineerus eelmise nädalal, kui Pyongyang andis teada, et sõjaväelased koostavad konkreetset Guami ründamise plaani, mis esitatakse Kim Jong-unile kuu keskel. Järgnesid Donald Trumpi ja Kim Jong-uni vastastikku esitatud järjest jõulisemad ähvardused, mis hirmutasid maailma.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel leidis näiteks, et praegune olukord sarnaneb Esimese maailmasõja eelõhtul valitsenud olukorraga ja ähvarduste jätkudes võib puhkeda tuumasõda.

Donald Trumpil soovitas telefonivestluses tooni maha võtta Hiina president Xi Jinping.

Ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in kutsus täna Põhja-Koread ja USA-d rahu säilitama ning lõpetama igasugused provokatsioonid ja vaenuliku retoorika, et mitte muuta olukorda veelgi kriitilisemaks. Moon Jae-in rõhutas, et sõjaliste aktsioonide üle Korea poolsaarel saab ainult Lõuna-Korea otsustada. „Valitsus teeb sõja ärahoidmiseks kõik võimaliku ning tuumakriis tuleb lahendada rahumeelselt,“ lisas Lõuna-Korea president. Tema mure on mõistetav, sest pealinn Soul asub Põhja-Korea suurtükkide tegevusulatuses.

Rahustava noodiga esines pühapäeval telekanalis Fox News USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Mike Pompeo, kes ütles, et otsest tuumasõjapuhkemise ohtu veel ei ole.

Rootsi välisminister Margot Wallström andis samal ajal teda, et Rootsi on valmis olema USA ja Põhja-Korea konfliktis vahendajaks. Rootsil on teatavasti ka Põhja-Korea pealinnas saatkond ning Wallströmi arvates saaks just seal kahe riigi delegatsioonid kohtuda.

Euroopa Liit ootab kuue riigi kõnelusi

Omapoolse ettepanekuga konflikti lahendamiseks tuli välja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini. Ta ütles, et aeg on taasalustada 2009. aastal katkenud kuue riigi kõnelusi, millel osalesid Põhja-Korea, USA, Hiina, Venemaa, Jaapan ja Lõuna-Korea.

Samas kinnitavad Kim Jong-uni tundjad nagu ühest suust, et Põhja-Korea juht ei kavatse tuumarelva- ja raketiprogrammi arendamisest loobuda, sest näeb selles võimalust oma võimu kindlustamiseks. Nimelt nägi Kim Jong-un nägi, mis juhtus Saddam Husseiniga Iraagis ja Muamar Gaddafiga Liibüas ning peab tuumarelvi omamoodi elukindlustuspoliisiks. Sel juhul tuleb Donald Trumpil leppida Põhja-Korea tuumarelvaga, nii nagu seni on lepitud ka Iisraeli, India ja Pakistani tuumavõimekusega.

Ukraina eitab seotust Põhja-Korea raketiprogrammiga

USA luureametnike hinnangul pärinevad Põhja-Korea raketimootorid tõenäoliselt Ukrainas Dnipro linnas asuvast Južmaši tehasest, mis varem tootis rakette Nõukogude Liidule ja hiljem ka Venemaale, kirjutas esmaspäeval New York Times.

Oleksandr Turtšõnov. (AFP/Scanpix)

Ukraina kaitsetööstus ei ole kunagi tarninud Põhja-Koreale raketitehnoloogiat ega –mootoreid, kommenteeris süüdistust Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksandr Turtšõnov (pildil). Ta lisas, et Ukraina vastu suunatud kampaania provotseerisid Vene julgeolekuteenistused, et varjata oma seotust Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammiga.