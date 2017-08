Tihti arvame, et kui sööme salatit kanatükikestega, siis toitume väga tervislikult. Kas see ka päriselt nii on, vastab bikiinifitnessi staar Evelin Ainomäe.

Evelin selgitab: „Kana kanaks, aga kana koosneb erinevatest komponentidest, mille kalorsuse ja rasvasisalduse erinevus on päris suur. Inimene, kes peab dieeti ja soovib kaalust alla võtta, tal soovitaksin süüa pigem kanafileed. Kanafileel on ülimadal rasvasisaldus ja ülikõrge valgu sisaldus ning seda võib süüa päris korralikes kogustes. Valk on nagu ehitusplokid meie kehale, eriti lihastele. Viimane puudutab just aktiivseid sporditegijaid.

Kui olete poes, siis lugege alati pakendilt, mida see sisaldab. Näiteks on jahutatud broilerifilees rasva vaid 0,9 grammi saja grammi kohta. See on tõesti väga vähe! Aga palun väga, jahutatud broilerikintsus on juba 13,7 grammi rasva saja grammi kohta. Oluliselt suurem vahe, kas pole? Ja kogu see rasv on loomulikult kogunenud broileri kintsu naha alla. Seega, kui tahate vähem kaloreid, siis eemaldage enne sööma asumist lihtsalt nahk.