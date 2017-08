Lapsevanemad paanikasse ajanud videod on osa piiramatust internetivabadusest. Kuidas siis ikkagi käituda, kui laps on kohatuid videoid näinud või teeb neid lausa ise?

„Ma arvan, et need on varateismelised või teismelised, kes neid teevad,“ hindab kasvatusteadlane multifilmidest paroodiavideote tegijaid.

Ent lapsega kohatutest videotest rääkimisel on ka ohukoht. „Need vanemad, kes on harjunud oma lapsega suhtlema ainult siis, kui on pahandus majas või kriitiline hetk, võivad noomides või hoiatades mõjuda kui hane selga vesi,“ ütleb ta.

Vinter soovitab olukorra ilmnemisel vanemal rahulikuks jääda ja mitte üle reageerida. „Ülereageerimine mõjub kahel moel – kas tekitab ebatervet huvi seda asja veel edasi uurida või tekitab lastel selle tunde, et nad ei tohigi teatud teemadega vanema poole pöörduda, sest nad saavad pahandada isegi, kui juhtus kogemata.“

Vinteri sõnul tuleb lastega rääkida, mida nad internetis vaatavad ja loovad ning miks nad seda teevad. „Tuleb anda infot, et sellel on laiem vaatajaskond ning see võib hiljem elus tulla negatiivse varjundiga tagasi,“ räägib ta.

„Nendele lastele, kes satuvad videoid nägema ja on sellest häiritud, tuleks rääkida, mida tehnoloogiamaailm võimaldab. Lapsele tasub selgitada, et internetti satub igasugust materjali. Sinna ei pane asju alati üles need inimesed, kes on selle tegemist õppinud ja hoolega läbi mõelnud, vaid ka need, kes on seda ise õppinud ega pole väga vastutustundlikud,“ selgitab ta.

Vinteri hinnangul võiks kõnealuseid videoid lastega koos analüüsida. „Kui ta on juba seda näinud, siis pigem temaga seda koos vaadata ja osundada nendele asjadele, mis ei ole head ja õiged.“

Pahelisel tegevusel on positiivne külg

On selge, et noored ja lapsed on digioskustes palju pädevamad kui olid nende vanemad samas eas. Sestap tuleks Vinteri sõnul vaadata ka mõru olukorra positiivset perspektiivi.

„Kui keegi suudab juba üsna heal tasemel videoklipi või muu sisulise materjali valmis teha, siis see näitab, et neil lastel või noortel on tulevikuühiskonnas edukaks toimetulekuks vajalikud oskused,“ on Vinter optimistlik. „See, et sisu on küsitava väärtusega, näitab vajakajäämist hariduses.“

Senikaua, kuni lastel pole koolis vastavaid tunde olnud, kus räägitaks sobivast käitumisest internetiavaruses, tuleb vanematel harimise roll enda kanda võtta.

„Me ei saa pesuveega neid lapsi välja visata. On igati tunnustamist vääriv, kui laps ise uurib, tahab õppida ja teha ning digimaailmas toimetamisel paremaks saada. Sinna kõrvale tuleb lihtsalt selgitada, et sisu osas peab olema vastutustundlik,“ räägib Vinter.

Lisaks sellele tuleks Vinteri sõnul rääkida ka autoriõigustest ning sellest, et ühe inimese looming ei tohiks teist inimest kahjustada või alavääristada.