Kuigi sõda Süürias käib täie hooga, on Süüria põgenikud hakanud rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel oma kodupaikadesse naasma.

Kui eelmisel aastal naasis koju umbes 685 000 süürlast, siis tänavu seitsme kuuga on kodutee leidnud üles veidi üle 602 000 põgeniku. Suurem osa nendest on ajutiselt elanud mõnes teises Süüria piirkonnas, välismaalt (Türgist, Liibanonist, Iraagist, Jordaaniast ja mujalt) tagasitulnuid on vaid 16%.

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon juhib tähelepanu asjaolule, et samal ajal – käesoleva aasta seitsme kuuga – on pidanud oma kodudest lahkuma 808 000 süürlast, kusjuures paljud nendest juba teist või kolmandat korda. Seega on lahkunuid rohkem kui naasnuid. Meedia andmetel on ümberasustatud isikuid Süüria territooriumil praegu üle kuue miljoni.

Kui enne kodusõja algust 2011. aastal oli Süüria rahvaarv 23 miljonit, siis praegu hinnatakse seda 17 miljonile.