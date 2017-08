Varane ärkamine ja hiline magamaminek võivad sinu tervisele mõjuda tapvalt. Lisaks ka veel tööstress ja kodus toimuv tohuvapohu. Mida siis teha, et kõigest hoolimata alati hea ja värske välja näha. Nõuga tuleb appi bikiinifitnessi staar Evelin Ainomäe.

Evelin: Täpselt nii nagu oma päeva alustame, nii see ka õhtusse veereb. Õige tervislik start hommikul tagab meie kehale terveks päevaks piisava energia. Mulle meeldib hommikut alustada näiteks väikese tervise-shotiga. Selleks kasutan brokkolit, aaloet ja sidrunit.

Idee sain muuseas sellest, et ühel näohoolduse koolitusel räägiti kui oluline on detox meie nahale. Ja kuna nahk on osa kehast, siis see mida endale sisse sööme ja peale määrime, see kõik toimib koos. Sealt saingi idee, et sellist detox power-kokteili võiks tarbida ka seespidiselt. Muuseas detox komponendid aitavad meie kehal vabaneda ka jääkainetest, kuid samas annavad kehale ka võimsa vitamiinilaksu, sest käivitavad kogu meie seedesüsteemi.