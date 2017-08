"Alguse saanud vajadusest, disainitud südamega, täiustatud, et kesta."

Need on sõnad, mis kirjeldavad Bredenit ning iga toodet, mida bränd pakub. Lapsed vajavad mugavust, lapsevanemad kindlustunnet ning nende vajadused on Bredenile inspiratsiooniks olnud algusest peale.

Kool on algamas ja kuna lapsed kasvavad niivõrd kiiresti, on neile vaja juba uusi soojemaid rõivaid. Breden tutvustab valikuid mütse, torusalle ning müts-salle, mis võiksid kuuluda kooliõpilaste garderoobi.

Müts-sall Breden

Müts-sall GOTS orgaanilisest puuvillast. Sellel on tuukrimütsi praktilisus, aga mütsi ja salli silmipaitav välimus. Mütsiosa on juba tuntud Bredeni mugava klassikalise mütsi lõike järgi, millele lisatud praktiline kaeluse osa. Salliosa on võimalik lükata lõua alla või kanda vajadusel ka kõrgemal näo peal. Salli pikendatud esi ja tagaosa hoiavad rindkere soojana. Mütsi- ja salliosa on mõlemad topeltkangast, sobides seetõttu eriti hästi k/s hooajal.

Müts Klaus

Mugav ja praktiline GOTS orgaanilisest puuvillast müts. Klaus mütsid on sobivad kevad/sügishooajal. Müts püsib hästi peas ja kõrvad ei lähe paljaks ka siis, kui lapsel on kapuuts peas või kui ta on alles vankrilaps. Sobib kandmiseks ka rattakiivriga. Mütsi saab kanda nii äär üles kui alla keeratult, nn kottmütsi stiilis.

Nõuanne: mütsi suurus vali lapse peaümbermõõdu, mitte olemasoleva mütsi või lapse vanuse järgi.

Torusall Tobias

GOTS orgaanilisest puuvillast torusalli on lapsel lihtne kaela panna ja ära võtta. Topelkangast torusall sobib kandmiseks kevad/sügisperioodil ning külmematel suvepäevadel. Salli saab kanda nii kõrge kaelusega jope või dressipluusi all kui ka peal.