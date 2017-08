Tung kanepiravi mõistliku ja ohutu reguleerimise poole on lõpuks ka Eesti kodanikuühiskonnale tiivad andnud. Näiteks ilmus 28. juulil rahvaalgatuste petitsioonikeskkonda koguni kaks asjalikku reformikava, mis mõlemad taotlevad Riigikogult kannabinoidravi-umbsõlme mõistlikku lahtiharutamist. Nii seisab MTÜ Ravikanep värskes postituses.





Hando eestvedamisel võetakse saate teises pooles ette evolutsiooniteooria ja dinosauruste pettused



Dinosauruste fossiilid on väidetavalt Maa peal eksisteerinud juba

miljoneid aastaid aga neid polnud mitte kunagi leitud ega nendest polnud

mitte kunagi räägitud üheski tsivilisatsioonis terve inimkonna ajaloo

jooksul kuni evolutsionistide ja vabamüürlaste renessanssini 19. sajandi

keskel.



Miks polnud Ameerika pärismaalased kunagi selliseid avastusi teinud, kuigi

nemad elasid nendes piirkondades juba sadu ja tuhandeid aastaid varem?

Ameerika indiaanlaste traditsioonides pole mitte ühtegi sõna ega uskumust

dinosaurustest.



Miks polnud enne 19. sajandi keskpaika ka mitte kusagil maailmas

avastatud dinosauruste fossiile?

Maailma entsüklopeedia (World Book Encyclopedia) andmetel ei teadnud enne 19. sajandit mitte keegi, et dinosaurused oleksid eksisteerinud. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul avastati tohutul hulgal dinosauruste fossiile ja säilmeid. Miks hakkas inimene järsku selliseid avastusi tegema? Mitte ükski hõim, kultuur ega maa polnud mitte kunagi varem avastanud dinosauruste säilmeid ja järsku hakati neid leidma kõikjal maailmas. Tuleb välja, et väidetavalt on Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Aafrikas ja kõikjal mujal leitud suuri kogused dinosauruste fossiile, mida varasemalt keegi näinud polnud. Kõik need piirkonnad olid olnud asustatud ja uuritud juba

tuhandeid aastaid, kuid keegi polnud leidnud mitte ühtegi dinosauruste

fossiili?



Paljud väidavad, et kuna dinosauruste fossiilid on radiomeetriliselt

dateeritud kümneid miljoneid aastaid vanaks, on nende ehtsus seega

tõestatud

On aga fakt, et meetod, mida kasutatakse dinosauruste

fossiilide vanuse määramiseks, ei uuri fossiili ennast vaid fosiili ümber

asuvaid kive. Enamus fossiile leitakse maapinna lähedalt ja kui mõni

tänapäeva loom seal sureks, siis kindlasti leiduks paleontolooge, kes

määraks tema vanuseks sama, mis lähedal asuvatel kividel. Dr Margaret J

Helder kirjutab oma raamatus „Completing The Picture” järgmist: „Vanasti

avaldas radiomeetria potentsiaal teadlastele väga suurt muljet, sest

mõnede kivide vanust suudeti tuvastada üllatava täpsusega. Nad ei tunne

enam nii.

Kuna mitmed arvutused on andnud tulemusteks liiga noore või

liiga vana võrreldes sellega, milliseid tulemusi nad ootasid, on teadlased

nüüd tunnistanud, et vanuse määramise protsessides on palju rohkem

ebatäpsust, kui nad varem oleksid arvanud. Avalikkus ei tea praktiliselt

mitte midagi sellest, et teadlastel on kivimite vanuse määramisel palju

segadust ja ebakindlust. Enamus inimesed on arvamusel, et paljud kivid on

väga vanad ja eksisteerib tehnoloogia, mis võimaldab täpselt ära

määratleda nende vanuse. Teadlased on aga üha enam aru saanud, et

arvutused, mida masin teeb, ei pruugi öelda meile mitte midagi kivi

tegeliku vanuse kohta.”



„Ahvinimeste” fossiile hakati avastama samal ajal kui dinosauruste fossiile



Evolutsionistid räägivad, et inimene arenes välja ahvisarnasest olendist.

Kokku on registreeritud ca 6500 erinevat ahviliiki ja enamus neist on

välja surnud. Nende välja surnud ahvide pealuud on andnud

evolutsionääridele suured abivahendid oma kujutlusvõimete

praktiseerimiseks. Reastades need pealuud väiksematest suuremaks ja

lisades nende vahele kadunud inimrasside koljusid, on evolutsionäärid

välja käinud stsenaariumi inimevolutsioonist.



Selle stsenaariumi kõige tähtsam roll on antud välja surnud ahviliigile

nimega Australopiteekus (tõlkes „lõunaahv”), mille esimene fossiil

avastati aastal 1925 paleontoloog Raymond Darti poolt. Sellest ajast peale

väidavad evolutsionäärid, et too ahviliik oli inimese sarnane. Kui aga

võrrelda australopiteekuse ja impansi skelette, siis ei ole nende vahel

märgata mitte mingisugust erinevust. Maailmakuulsad anatoomid lord Solly

Zuckerman ja professor Charles Oxnard on seda kinnitanud, olles uurinud

Australopiteekuse fossiile 15 aastat ja jõudnud järeldusele, et tegemist

oli tavalise impansi ja orangutangi fossiilidega, kes kindlasti ei käinud

kahel jalal.



Evolutsionääride ainukeseks kaitseks kõigi nende teaduslikke faktide vastu

on propaganda. Inimevolutsiooni alusetu stsenaarium surutakse rahvale

peale läbi joonistuste, mis ilmuvad evolutsionääride väljaannetes. Nendelt

joonistustelt me näeme karvaseid olendeid, kus ahvi tunnusjooned on

lihtsalt üle värvitud inimlikumaks, mille eesmärgiks on jätta mulje, et

need poolahv/poolinimesed tõepoolest kunagi eksisteerisid.



Tuleb mõista, et kõikvõimalikud ahvinimeste rekonstruktsioonid on ainuüksi

juba sellepärast väärkujutised, et pealuudest ei ole võimalik aru saada,

millised olid olendi juuksed, nahk, silmad, nina, kõrvad, huuled ja teised

näotunnusjooned. Harwardi ülikooli professor ja antropoloog Ernest Hooton

ütles, et nendel joonistel ja rekonstruktsioonidel pole mittemingisugust

teaduslikku väärtust.



Lawrence Krauss on maailmakuulus teoreetiline füüsik, kosmoloog ja ateist

ehk teadusismi eestvedaja, kes räägib oma enda sõnadele vastu: „Et

teaduses uusi avastusi teha, tuleb tõestada, et senine teadus on eksinud.

Kui sa oma tõekspidamisi ei testi, siis sa ei õpi kunagi. Teaduses pole

miski absoluutne tõde,” aga ühes teises loengus ütleb Krauss, et inimesed

kes arvavad, et Maa on kõigest 10 000 aasta vanune, on rumalad, sest see

on fakt, et ta on vanem: „See on lihtsalt nonsenss”. Krauss on samuti üks

nendest meestest, kes on korduvalt öelnud: „Evolutsioon on fakt, selle üle

ei vaielda”.



Kas sina oled valmis täna õhtul tunniks ajaks loobuma koolis õpitud

tõdedest ja mõtlema kaasa teemal, et miks siis kui kõik oli teisiti?