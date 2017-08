Paar, kes USA presidendi Donald Trumpi valimiskampaania ajal koos töötas, sai lühikese, kuid kirgliku armuafääri järel lapse. Kuid asi pole niisama lihtne: värskel isal on tegelikult perekond juba olemas.

A.J Delgado töötas eelmisel aastal Donald Trumpi kampaaniatiimis nõunikuna. Selle aasta juulis sündis Delgadol poeg William. Lapse sünnist andis õnnelik ema Twitteris teada eelmisel nädalal. Ajaleht The New York Post uuris aga välja, kes on lapse isa. Selleks on kampaania pressiesindaja Jason Miller. Miller on aga tegelikult abielumees. Kui Post küsis mehelt kommentaari, vastas ta järgmiselt: „Mu abikaasa ja mina, nagu ka meie kaks tütart, oleme väga rõõmsad ja tervitame Williamit siia maailma ja meie perekonda. Oleme väga tänulikud kõigi heade soovide eest, mida oleme juba õige palju saanud.“

See kõik tuli aga Delgadole suure üllatusena. Temaga ajaleht ühendust ei võtnud ning kaks kuud kestnud romansi vältel ütles mees talle, et elab naisest lahus. Delgado tviitis, et Milleri teadaanne „oli minu jaoks täielik uudis“. Ta lisab, et värske isa pole lapse toetuseks dollaritki saatnud, ühestki kingitusest rääkimata. Kõige eest on naine enda sõnul pidanud ise tasuma.

Jason Millerist oleks võinud saada Trumpi kommunikatsioonidirektor, kuid ta loobus ametikohast, sest soovis rohkem aega perega veeta.

And I'm not sure what Jason means that he and his wife are excited to welcome Will. Really? News to me. Let me shut up before I say more...