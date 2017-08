USA poptäht Aaron Carter tunnistas mõni nädal tagasi end biseksuaalseks. Ühtlasi kuulutas endine lapskuulsus, et tema armulugu senise sõbratariga on otsa saanud ning seega on ta vaba ja vallaline.

TMZ.comile antud intervjuus paljastas Aaron ka oma meesmaitse. Carteri unelmate mees on nimelt "American Idoli" televõistlusega areenile kerkinud laulja Adam Lambert. "On ta praegu vaba? Ta on ilus ja ta on ka minust ilusasti rääkinud. Olen ka alati Adami muusikat armastanud," toonitas Aaron.

Samas intervjuus tunnistas Carter, et teda erutab ka Hollywoodi täht Tom Hardy. Too aga on õnnelikult abielus oma naise Charlotte Rileyga.