„Olgu öeldud, et jutt oli kaunis räige sisuga väljenditest ning kogu temaatika võiks kokku võtta väljendiga „hardcore pornograafia“. Iga kord, kui midagi taolist taas kuulsin, uurisin samas selle info tagamaid, et kustkohast niisugune uudne temaatika ja küsimused pärinevad. Selgus, et YouTube'is on üleval terve kari fake-videoid Jänku-Jussi tegemistest,“ lisab Oja.

Jänku-Jussi looja: see on koht lapsevanematele, et jälgitaks rohkem, mida laps teeb

Ühe Jänku-Jussi looja, Janika Leoste, sõnul on nad probleemist teadlikud ning pidanud kirjavahetust nii videote autori kui politseiga, siiani tulemusteta.

Põhjus, miks videoid YouTube’ist ei kustutata, tuleneb suuresti videokeskkonna reeglitest, mille kohaselt on paroodia lubatud. See, et sisu võrdlemisi ropp, ei paista tsensoreid häirivat, seda enam, et tegu on eesti keelega, mida võrreldes inglise keelega räägib väike inimgrupp. Ja isegi kui video kustutatakse, ilmub see hiljem mõnes muus videokeskkonnas.

„Vaatame sellest punktist, et tegu on küberkiusamisega – video tegijad kiusavad mind,“ lisab Leoste, et siinkohal pole tegu autoriõiguste küsimusega ning lisab: „Mina kui autor elan selle üle, aga video tegijad kiusavad ka neid, kes videoid vaatavad, kas või oma klassikaaslasi.“

Jänku-Jussi tegemisi jälgib YouTube’is tuhandeid lapsi ning videoid on vaadatud kümneid tuhandeid kordi, mis tähendab, et see jõuab paljude lasteni ehk lapsed on jänesepoisi tegemisi kursis. Kui peaks juhtuma, et laps satub paroodiavideo peale, ei pruugi ta visuaalselt vahet teha, on see tema armastatud tegelane või ropendav parodist.

Enamasti ajendab lapsi taolisi videoid tegema Leoste hinnangul reklaamiraha. Tema sõnul kulutavad lapsed video tegemiseks siiski päeva või nädala jagu energiat. „On selleks siis raha või muu, aga seda energiat peaks muud moodi rakendama,“ ütleb ta.

„Siin on koht lapsevanematele, et jälgitaks rohkem, mida laps teeb. Kui nüüd iga lapsevanem võtaks selle aja ja märgiks video ebasobivaks, saaks ka YouTube paremini aru ning eemaldaks need videod,“ sõnab Leoste, et lapsed ise ei pruugi sageli aru saada oma teo tagajärgedest.

Ernits: toredate lastetegelaste puhul see ei ole enam naljakas

„Ega see meeldiv teema ei ole. Ka Lottega on üks kord selline asi juhtunud. Keegi saatis meile näha, et on üleval. Ma ei tea, kuidas see protsess täpselt käis, aga asjaga tegeles meie jurist ja see võeti maha lõpuks,“ ütleb Lotte-multikate üks autoreist Heiki Ernits.

Ernitsa sõnul on lastele suunatud tegelastega n-ö naljakas taolisi paroodiaid teha, kuna kontrast originaali ja paroodia vahel on märgatav. „Kui sa oled avaliku elu tegelane nagu Lotte meil nii jutumärkides on, siis tuleb arvestada, et inimesed võivad teha paroodiaid. Nagu meil kõik poliitikud siin olid käpiknukud vahepeal,“ lisab Ernits.

Tema hinnangul on taoline olukord osalt paratamatu, kuna parodeeritud on ka teisi tegelasi. „Netis ringleb igasuguseid roppusi ja neid kuulatakse. Mõne meelest on see naljakas. Mõned lihtsalt ei hooli. Samas toredate lastetegelaste puhul see ei ole enam naljakas. Ebatsensuursed väljendid sinna ei sobi, kuskilt läheb piir. Kurb, et nii juhtus. Jänku Jussist on kahju.“

Hästi tehtud paroodiatest meenutab Ernits stseeni sarjast „Riigimehed“, kus tegevus toimus teatris. Lava taga jooksid Lotte ja Bruno. „Kuidagi oli teksti ka toodud, et keegi küsis, et oi kas te lavastate Lottet ja vastati, et ei meil lihtsalt mingi koer ja kass siin jooksevad. Vot see oli paroodia, naljakas. Viin, suits ja muu selline laste saadetes ei ole.“

Veebipolitseinik soovitab YouTube'is videopiiranguid

Janika ning tema abikaasa Jaanus pöördusid tänavu märtsis ka veebikonstaabli poole, lootuses leida lahendus, kuidas videoid keskkonnast eemaldada.

„Õigusloome ei suuda IT arenguga sammu pidada. Õiguskaitseorganid saavad oma ülesandeid täita üksnes seadusega ette antud raamides. Kahjuks tänane õigusruum ei võimalda pärida antud kanali autori andmeid YouTube’i haldajalt, et kanal sulgeda ilma kriminaalmenetluseta. Pean möönma, et autorit tuvastamata ilmselt tema tegevusele piiri panna ei õnnestu, mille tõttu ei pruugi videote eemaldamine viia soovitud lõppresultaadini. Siiski on hetkel kiireim ja parim kaitse, ka lastele, just autoriõiguste rikkumise pinnalt avalduse esitamine ning samalt ajendil ka YouTube’i poole pöördumine,“ vastas veebikonstaabel Andero Sepp.

Vastuses Õhtulehele soovitab teine veebikonstaabel Maarja Punak lapsevanematel piirata YouTube’is teatud videote esitamist.

Kuidas seda täpselt teha, näed SIIT.

„Teeksin lastevanematele üleskutse, et kui märkate lastele sobimatuid klippe, võtke see hetk ja tehke lipuga märgi alt video kohta raport. Sellega aitate tervet keskkonda puhtana hoida. See on nagu kodulinna tänavalt prügi ära korjamine – kui kõik mööda kõnnivad ja pead vangutavad, siis see prügi ei kao mitte kuskile,“ ütleb Punak.