Liisa Soolepp sõidab septembri alguses New Yorgi moenädalale Oxford Fashion Studio korraldatud sõule, kus ta esitleb oma uue kollektsiooni „Capsule“ kudumeid. „Leidsin lihtsalt ühel hommikul postkastist kutse osaleda New Yorgi moenädalal,“ räägib disainer, kuidas ta sai ootamatu pakkumise lennata üle ookeani oma kudumeid tutvustama. Tema looming jäi möödunud talvel Berliini eetilise moe messil silma Oxford Fashion Studio kuraator Christin Theiligile, kes talle hiljem isiklikult kutse saatis. „Kui ma Liisa kudumeid Berliinis nägin, olin nende siluettidest ja värvidest kohe haaratud. New Yorgi stiil on väga cool ja multikultuurne. Selles kohtuvad lihtsus ja praktilisus, mistõttu ma usun, et Liisa kudumid toimivad seal suurepäraselt.“ Theiligi sõnul valivad stuudio viis kuraatorit moenädalal osalejad välja enam kui 8000 disaineri seast. „Me otsime originaalse kontseptsiooniga loomingut, mida inimesed kanda sooviksid ja mis pakuks huvi ka meediale.“ Liisa Soolepa moeetendus (STANISLAV MOSHKOV)

Moenädalal esitlusele tulev „Capsule“ kollektsioon on edasiarendus olemasolevatest mudelitest. „Minu jaoks on see on justkui vahekokkuvõte, võimalus ideid viimistleda. Ma saan lihvida kudumite ajatust, praktilisust ja lihtsust. Mulle meeldib lõngaga manipuleerida, et tekiksid mahulised struktuurid. Nii ka seekord. Ma naudin nende struktuuride poolt tekitatud vaikseid ja korrastatud rütme.“

Liisa Soolepa eesmärgiks on esitleda Eesti moekunsti selle parimast küljest, teisalt luua brändi arendamiseks uusi kontakte ning koguda edaspidiseks innustust. „Ma loodan saada seni tehtud tööle tagasisidet ja ootan väga, et näha oma kudumeid uues kontekstis.“ Disainer teeb koostööd Karl Annusega, kelle isikupärased puidust prillid Framed by Karl lendavad New Yorki kaasa, et seal kudumeid stilistiliselt toetada. Moenädalast osavõtmisele panevad oma õla alla ka Tartu Loomemajanduskeskus ja Eesti Kultuurkapital.