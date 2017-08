Üks enimparodeeritud Põrsas Peppa klippe on episoodist, kus põrsakese sõber küsib: „Millist muusikat sina kuulad?“ Peppa vastab entusiastlikult: „Mulle meeldib see! See on väga täiskasvanulik!", vajutab muusika mängima ja makist hakkab mängima raju gängstaräpp. Ontlikud loomalapsed vahetavad muusikat kuulates ka nahavärvi.

Eesti laste animeeritud sõber Jänku-Juss pole ainus ilmsüütu tegelane, kellest naljahambaid pilavideosid kokku monteerinud on. Brittide Põrsas Peppa, ameeriklaste Muppetid ja paljud teised on samuti Youtube'i paroodiastaarideks saanud. Üldiselt saavad vaatajad naljast aru, paljud lapsevanemad aga on pahased.

Ameeriklaste populaarse lastesaate Muppetid tegelased Miss Piggy ja Konn Kermit on paroodiatreileris muutunud täiskasvanutele mõeldud poolerootilise filmi „Viiskümmend halli varjundit“ peategelasteks.

Paljud paroodiavideod väljuvad lapsevanemate silmis siiski ka hea huumori piiridest, sisaldavad vägivalda, roppusi või seksi, või on lihtsalt paganama veidrad ja sürreaalsed. Kes tahab, võib Youtube'i otsinguribale panna ükskõik millise multikakangelase inglisekeelse nime (näiteks Donald Duck või Lion King), järele sõna „parody“ (paroodia ingl. k.) ja nautida tundide viisi videosid, mis varieeruvad kergest pilkest täiesti ajuvaba sisuni.

Üks isa kirjeldab Ameerika kohalikule Fox-kanalile kurvalt, et tema süda on lausa murtud, sest laps tahab vaadata midagi toredat ja tuttavlikku, kuid satub siis millegi obstsöönse otsa. Vanematele ebasobiva materjali vaatamisega vahele sageli ei jääda: ema-isa kiikab korraks ekraani suunas ning kui lapsel on ka kõrvaklapid peas, jääb mulje, et laps vaatab tavalist multikat.

Kui BBC sel teemal lastekaitsespetsialisti käest nõu küsis, tuletas asjatundja vanematele meelde, et ehkki Youtube on hea mugav vahend lapse tähelepanu kümneks minutiks kuhugi suunata, on vanemad videosaidi suhtes liiga usaldavad. Samas lisab ta, et kindlasti ei tohiks paroodiavideosid ja muud säärast materjali tsenseerida. BBC üritas kommentaare saada nii Disneylt kui Põrsas Peppat omavalt firmalt, samuti ka mõnede paroodiavideote autoritelt. Neile ei vastanud keegi.