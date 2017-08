Ei ole Amber Heardil armuõnne! Johnny Deppi eksabikaasa läks hiljuti lahku tehnovisionäär Elon Muskist, kellega ta oli kurameerinud umbes aasta.

Vältimaks kuulujutte, andsid 31aastane näitlejanna ja temast 15 aastat vanem miljardär välja avalduse, milles nimetasid armuloo purunemise põhjuseks suurt vahemaad. Elon elab Los Angeleses, Amberi kodu on aga Austraalias Sydneys.

„Tahame sõnaselgelt kinnitada, et tunneme teineteise vastu tohutut lugupidamist,“ vahendab Daily Mail avaldust, milles kuulus paar kinnitab: „See on lihtsalt tavaline suhe, mida vaadatakse läbi hiiglasliku suurendusklaasi.“ Amber kirjutas Instagramis oma fännidele, et on Eloniga endiselt lähedane ning et nad hoolivad teineteisest väga.