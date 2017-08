Eelmisel nädalal lõppes istungiteseeria ootamatult, kuna Savisaar viidi kolmandal päeval kohtusaalist kiirabiga haiglasse, kust sa sama päeva õhtul lahkus. Sellega seoses tõstatas riigiprokurör Steven-Hristo Evestus küsimuse, kas Savisaar peab ikka oma raviplaanist kinni. Sellele küsimusele vastas Savisaare kaitsja Oliver nääs, et tema ei oska seda kommenteerida ja kui kohtunik sellega Savisaare poole pöördus, vastas too napisõnaliselt, et tänab prokuröri tema tervise vastu huvi tundmast. Sellega tema kommentaar ka piirdus.

Tänasel istungil on kohal Aivar Tuulberg oma kaitsjaga, Vello Kunman ja Kalev Kallo oma kaitsjaga, Alexander Kofkin oma kaitsjaga, Keskerakonda esindab Marika Tuus-Laul. Loomulikult on kohal ka Edgar Savisaar oma kaitsjaga.

Kofkini ja Tuulbergi juhtumite lindistused

Istungi alguses kuulati lindistusi nii Kofkini ja Savisaare juhtumist kui ka Tuulbergi ja Savisaare juhtumist.

Tuulbergi lindistuse alguses kuulati Tallinna linnapea kabinetis tehtud lindistust kus oli kohal ka Aleksander Tammert. Räägiti ehitamisest. Alles järgmises lindistuses jõuti Tuulbergi ja Savisaare juhtumit puudutava asja juurde.

Tuulberg seletab, et ta ei ole rahul sellega, mis Kultuurikatla riigihankega seoses toimub. Ta seletas, et teiste pakkujate puhul on esitatud valeandmed ja ta palus Savisaarel konkurendid sellega seoses kõrvaldada. Lindistuses oli kuulda, kuidas Tuulbergi hääl ärritusest tõusis, samuti kõlas lindistusest mitu korda roppuseid.

Oli näha, kuidas Tuulbergi puudutavate lindistuste ajal laiutas Savisaar tema poole käsi.

Savisaar palus kolmveerand tundi pärast istungi algust pausi.

Rande ja Evestus on lindistuse kuulamise asjus eriarvamusel

Peale seda taheti hakati kuulama Kadriorus tehtud lindistust Edgar Savisaare, Kalev Kallo, ettevõtja Stanislav Alteri ja Viktor Tarassoviga.

Selle lindistuse kuulamise vastu oli Kalev Kallo kaitsja Kristi Rande, kelle sõnul ei olnud selle lindistuse kuulamine vajalik, kuna vestlus ei ole kriminaalmenetlusele asjakohane.

Evestus põhjendas, et lindistusest tuleb välja motiiv selle kohta, kuidas Edgar Savisaar Keskerakonnale ebaseaduslikult rahastust otsis. Lindistus on tõestus sellest, et toetust otsiti ka Venemaalt. Rande sõnul ei ole sellise asja tõestamine vajalik, sest kõik erakonnad otsivad endale kogu aeg rahastust, kuid sellest vastuväitest hoolimata ei rahuldanud kohus taotlust lindistus kuulamata jätta.

Kohtunik seletas, et nii nagu süüdistatavate kaitsjatel on õigus tõendeid esitada, nii on ka prokuröril õigus oma tõendeid esitada.

Kohtunik tegi edaspidi kuulatavate lindistuste kohta ka palve, et kui jutt läheb taas rassolnikutele ja pelmeenidele, siis võiks need osad lihtsalt vahele jätta, kuna neid ei taha keegi kuulata ja lisaks teevad sellised jutud kõhu tühjaks. Prokurör kinnitas naeratades, et Balalaikas lindistatud Kofkini ja Savisaare jutud on nüüdseks juba kuulatud.

Me sobisime hästi Nõukogude Liitu?

Edasi kuuleme Kofkini ja Savisaare vestlust. Lindistuse ette mängitud katkendid on lühikesed.

Kõigepealt soovitab ärimees Savisaarel Hispaaniasse endale mingi kena kohake hankida, kus puhkamas käia. Edasi liigub vestlus Eesti ja eestlaste teemale. Kofkini sõnul saab meie rahvas hukka ja seletab, kuidas meid Vene poolele taheti.

Savisaar toob välja, kuidas me hästi Nõukogude Liitu sobisime ja Kofkin lisas selle peale, et kuigi rahval on ilus unistus vabadusest, siis tegelikult ei ole meie rahvas vaba.

Tuulbergi kaitsja Leppik taotleb samuti lindistuse kuulamise ära jätmist

Leppiku sõnul ei ole järgmise lindistuse kuulamisel mõtet, kuna see ei ole asjakohane tõendusmaterjal.

Evestus toob vastuväite, et selle lindistuse tähtsust ei saa hetkel veel hinnata. Vaidlus läheb tulisemaks ja vahepeal tõuseb Evestus püsti ja segab oma kommentaariga Leppiku jutule vahele. Leppik võrdles antud lindistust Kafka romaaniga ''Protsess'', millele võib tema sõnul samasuguse olulisuse anda.

Lõpuks jääb kohtunik prokuröriga nõusse ja lindistus kuulatakse läbi.

Savisaar palus järjekordselt pausi, mis ka 15 minutiks tehti.

Reiljani lindistus

Kuulati Reiljani ja Savisaare vahelist vestlust, kus Reiljan Vello Kunmani toetusest Keskerakonnale ja Kunmani tütre maja ehitamise probleemist räägib. Reiljan oli eelmisel nädalal kohtus tunnistusi andmas.

Selle lindistuse lõppedes kuulutatakse välja peaaegu poolteist tundi lõunapausi, mis lõppeb kell 14. Edgar Savisaar palus algselt tund aega kestva lõunapausi venitada pool tundi pikemaks.

Savisaare saatja on taas kadunud

Kuigi kell 12.35 kuulutati välja lõunapaus, siis üle kümne minuti hiljem ootab kohtusekretär veel kohtusaali ukse taga. Sekretär ei saa enne kõikide lahkumist saali lukustada ja pausile minna, kuid Savisaar istub üksi tagaruumides ja tema saatjast ei ole kippu ega kõppu. Sekretär rääkis ukse taga pahaselt turvameestele, kuidas ka eelmisel korral pandi teda Savisaart lükkama, kui tema saatja kuhugi kadunud oli. Kell 12.51 saabus Savisaare saatja.

Lõunapaus läbi ja jätkatakse Kofkiniga

Pärast lõunapausi kuulati 2014. aasta detsembris Hundisilmal tehtud lindistust, milles vestlesid ärimees Alexander Kofkin, Edgar Savisaar ja praegune Riigikogu liiga Siret Kotka.

Alguses räägitakse lühidalt nende vastu algatatud kriminaalmenetlusest. Kofkin mainis, et asja venimine oleks neile kasulik. Savisaar nimetas neid vahvateks poisteks.

Edasi liikus jutt INTA kongressile. Selles arutelus pakub Kofkin välja, et Savisaar ja Kotka võivad veel ühe Hispaania reisi teha.

Vahepeal keritakse lindistust edasi, kuna seal on juttu terviseandmetest, mida kolmandate isikute kaitseks ei avaldata.

Edasi liigub jutt rahale, Nimelt on Keskerakonnal vaja laenu võtta nii, et anda Keskerakonna Toompeal asuv kontor garantiiks. Laenu võtmisega tegeles Kalev Kallo. Suurt osa lindistusest katkestab see, kuidas Siret Kotka nõudega kolistab ja kohvimasinaga kohvi teeb. Kallole tehakse telefonikõne, millest tuleb välja, et Keskerakonna Toompeal asuv kontor on väärt umbes kaks ja pool miljonit ja erakond on valmis maksimaalselt 8% intressiga laenu võtma.

Kofkin seletab, et peab aru Šveitsis oleva mehe Fischliga ja teiste tuttavatega. Vajadusel oleks Kallo vahendajaks. Jutu käigus mainiti erinevaid riike, kuid lõpuks kommenteeris Savisaar, et Šveits oleks kõige julgem, kuna ta on kõige iseseisvam.

Tuulbergi lindistus 2015. aasta jaanuarist

Enne lindistuse kuulamist pakkus Tuulbergi kaitsja taas välja, et lindistuse võiks vahele jätta. Põhjenduseks tõi ta samad argumendid, mis eelmisel korral.

Evestus ei olnud jälle vandeadvokaat Leppikuga nõus. Kohus oli jättis Leppiku taotluse rahuldamata.

Lindistuses puudutati korraks põgusalt Kultuurikatla teemat. Edasi arutatakse Kalevi staadioni ehitamist ja seda, kuidas korraliku detailplaneeringuga oleks võimalik Euroopa rahasid kasutada.

Intiimse sisuga Savisaare ja Natalja vestluse lindistust ei mängita

Meritoni sviidis kohtunud Savisaare ja Natalja kohtumist peab prokuratuur Kofkini poolt osutatud hüveks. Savisaare kaitsja Nääs taotleb intiimse sisuga lindistuse mängimise ära jätmist, et kaitsta Natalja eraelu. Nääs seletas, et Natalja oli selle teemaga juhuslikult seotud ja ei kuulu ka tunnistajate hulka.

Prokurör Evestus rõhutas, et vestlus on oluline tõend, kuid nõustus, et lindistuse sisu ei tohiks avalik olla.

Kofkini kaitsja Pilv märkis, et lindistuses ei ole mingil viisil sellele viidatud, nagu oleks Kofkin hüve eest maksnud.

Ka teised kaitsjad olid lindistuse vahele jätmisega nõus ja kohus rahulda Nääsi taotluse.

2015. aasta jaanuari Savisaare, Kallo ja Tederi vestlus

Linnapea kabinetis istuvad mehed räägivad valimistest. Samuti räägivad nad olukorrast Ukrainas ja arutlevad riigi sisepoliitika ja majanduse teemadel.

Savisaar palub Tedrelt rahalist abi valimiste võitmiseks, mille peale Teder vastab, et tal on hetkel raske aeg ja ei saa aidata.

Hetkeks pakub Savisaar välja, et Teder võiks äritegevusest loobuda ja poliitikasse minna, kuna tal on juba aastaid küll ja lisaks on tal Savisaare sõnul poliitika peale vaistu.

Hiljem seletab Savisaar, kuidas valimiste jaoks on siiski raha vaja ja tema arvates peaks kõik panused siiski Tederi peale panema. Teder vastab taaskord, et reserv sulab kui kevadine lumi ja võimalused on piiratud. Savisaar lubab, et kui nad valimised võidavad, siis lahenevad ka need probleemid, millest Teder rääkis.

Savisaar keerutas ja liikus lindistuse kuulamise ajal oma ratastooliga palju ja pidas Nääsiga nõu.

Järgmine lindistus Savisaare ja Tederi vestlusest

Teder seletab oma lindistuses pikalt oma pakkumist Kadriorus maadevahetust teha, kuna tema maa kõrval olevad krundid kuuluvad Tallinna linnale.