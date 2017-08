Taylor Swift seljatas kohtus endise raadiosaatejuhi, kes oli teda fännikohtumisel käperdanud.

Vandekohus otsustas pärast mitmetunnist arutelu, et David Mueller tungis lauljatarile tõepoolest kallale. DJ lasi maailmakuulsa poptähe kallal käed käiku 2013. aasta juunis Pepsi Centeris, pigistades teda ühisfoto tegemise ajal selja tagant seeliku alt paljast tuharast. „See oli väga pikk käperdus,“ kinnitas 27aastane staar kohtu ees. „See oli piisavalt pikk, et võisin veenduda selle tahtlikkuses,“ vahendab People.com. Asja muudab eriti šokeerivaks fakt, et teisel pool Taylorit naeratas kaamerasse Muelleri toonane sõbratar.

Swifti ema Andrea pihtis kohtu ees, et kui tütar talle käperdamisest rääkis, tahtis ta oksendada ja nutta. Ema mõistis enda sõnul juba ühisfotot vaadates, et Tayloriga on midagi juhtunud. „Ma sain aru, et selle pildi juures on midagi väga valesti. Ma tunnen neid silmi paremini kui keegi teine. Taylor tõmbus eemale. Tema näole on kangestunud naeratus, aga silmis on midagi lahti. Vaatasin seda pilti ja mul hakkas sees keerama.“

Swift nõudis hüvitiseks sümboolset dollarit ning selle ta ka sai. Vandekohus otsustas, et lauljannal pole süüd selles, et raadiodiskor KYGO kanalist vallandati. Mueller oli Taylori juba kaks aastat tagasi kohtusse kaevanud, väites, et kaotas töö, kui Swifti turvatiim teda käperdamises süüdistas - tema sõnul alusetult.