Tänase saate külaline Greete Kõrvits on palju kordi käinud Ameerika Ühendriikides, peamiselt Detroidis ja Michiganis, mis on saanud eriti südamelähedaseks.

Kui mõnikümmend aastat tagasi oli Detroit tõeliselt edukas suurlinn, siis tänaseks on asjad kardinaalselt muutunud ning Detroit muutunud kummituslinnaks. Greete pajatab, et tänapäeval on Detroidi kesklinnas elamine ebapopulaarne ning selgitab, miks inimesed on linnast põgenenud. Samuti toob ta välja, kuidas tema ameeriklasest sõber oli siiralt üllatunud, kui kuulis, et Eesti pealinna kõige populaarsem piirkond on just puumajade rajoon.

Lisaks räägime ameeriklaste töökultuurist, mis on põhimõtteliselt poolsurnuks rabamine.

Saadet juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcloudis või Facebookis: