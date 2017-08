Õhtuleht ja Dtrim Grupp OÜ korraldasid katse ning proovisid Sea Treasures imemaitsvaid soolalõhelõikusid ning kommenteerisid, mis mõtteid need tekitavad.

Töö alustamisest on ettevõte prioriteediks pakkuda klientidele värske ja kõrgema kvaliteediga lõhet ja forelli. Niipea kui ettevõte arenes, suurenes ka pakutavate toodete sortiment. Norrast, Soomest ja Taanist tarnitud kala fileeritakse professionaalselt käsitsi, mis annab võimaluse teha kõrge kvaliteediga filee trimminguid.

Toote bränd Sea Treasures on uus (patenteeritud alles eelmisel aastal) ning kajastab toodete väärtust ja kvaliteeti. Tegemist on ainulaadsete toodetega Eesti turul ning samuti on hind soodsaim. Bränd on loodud selleks, et pakkuda tarbijatele preemiumkvaliteediga tooteid.

Soolalõhelõik mee ja ingveriga

- Mee ja ingveri kooslus oli väga maitsev ja omapärane. Pisut vürtsikas ja parajalt soolane. Õnneks mitte liiga soolane.

- Esteetilises mõttes kindlasti number üks! Kena päikesekollane.

- Osutus minu laste suureks lemmikuks. Küsisid veel hiljemgi, et emme, too seda kollast kala.

- Superidee oli mett kasutada, sest see neutraliseeris soolasust. Sõin seda saiaga. Väga hea combo vastukaaluks tavalisele leivale.

- Parajalt maitsestatud ja värske.

- Mesi teeb maitse mõnusalt magusaks, aga mitte liigmagusaks. Ja ingveri maitset mina küll ei tundnud – äkki oleks võinud rohkem olla? Samas olen ma ka pigem ingverisõber.

- Lõhe peal olevad seesamiseemned teevad maitse veel nauditavamaks.

- Ootasin uut maitseelamust ja selle ma ka sain!

Soolalõhelõik punapipra ja ürdiga

- Ürdiga lõhe oli minu lemmik. Sobis hästi nii musta leivaga kui ka praena. Nimelt võtsin selle paha poisi ka koju, panin ahju ja nautisin koos musta riisiga. Paremini maitses ta siiski leiva peal, sest ahjus kadus veidi maitset ära. Aga igatahes katsetamist väärt.

- Seda haukaks viina kõrvale!

Soolalõhelõik Black Japan

- Suure kalaarmastajana kuulub kala minu toidulauale keskmisest sagedamini, aga see maitsekooslus oli ka minu jaoks päris uus.

- Omapärane. Huvitav. Eksootiline.

- See sobib hästi inimesele, kes peab küll lugu tervislikust toitumisest, aga ei kannata kala lõhna ega kala maitset.

- Lõhe peale rohkelt puistatud seemned domineerisid. Seda toidupala pimeõhtusöögil pakkudes saaksid ilmselt arvamused huvitavad olema – kes mida arvab söövat.

- Suur pluss oli see, et soolaga liiga palju pole hullatud. Mõõdukalt soolane kala sobib nii võileiva peale kui ka niisama, iseseisva toiduna maitsmiseks. Ma poleks uskunud, et selline kooslus nagu soolalõhe ja mooniseemned nii hea on! Amazing!

Soolalõhelõik punapeediga

- Välimus oli väga huvitav ja värv ilus.

- Alguses tundus punapeediga lõhe pisut kummaline kombinatsioon, kuid kui kala proovisin, sain aru tootjate ideest. Need mekid tõesti sobisid! Valikust oligi just see minu lemmik number üks.

- Terve maias kollektiiv oli sellest ülimeeldivalt üllatunud ja kahest eksemplarist ei saanudki keegi kumbagi koju kaasa. Kõik söödi kohapeal ära ja jäi puudu veel.

- Algul olin skeptiline, sest peet mulle väga ei maitse. Aga maitse üllatas mind väga. Lõhe oli värske ja peedimaitset tunda õrnalt.

- Kala on ägedalt lilla. Väga uhke on sellise kalaga lauda kaunistada, sest juba värvus on põnev.

- Maitseelamus missugune!