Põhja-Korea riigimeedia teatel on riigi liider Kim Jong-un küll kätte saanud plaani, kuidas USA-le kuuluvat Guami pommitada, kuid ei kavatse veel rünnakuga alustada, vahendab BBC.

Kim olevat väitnud, et jääb ootama „lollakate jänkide“ järgmisi samme. Välisanalüütikud usuvad aga, et kõige lihtlabasem selgitus on see, et Pyongyang ei ole tegelikult rünnakuks valmis ja nüüd aetakse riigiaparaadile kuuluva meedia vahendusel rahvale taas kärbseid pähe. Samas on niivõrd suletud riigi järgmistest sammudest pea võimatu midagi päris täpset teada.

Põhja-Korea ja USA tüli on väga murelikuks teinud naabrid Lõuna-Korea ja Hiina. Ehkki Hiina on põhjakorealaste suurim liitlane, ei ole suurriik absoluutselt huvitatud mingist sõjalisest konfliktist enda lähistel. Lõuna-Korea president Moon Jae-in teatas aga, et ilma lõunakorealaste nõusolekute ei tohi ameeriklased mingit sõjalist tegevust alustada. USA ja Lõuna-Korea vahel kehtib kokkulepe, et kui Põhja-Korea kumbagi riiki ohustab, peavad riigid omavahel koostööd tegema.

Guam on Vaikses ookeanis asuv väike saareke, kus asub USA lennuväebaas ning mille 178 000 elanikku teenivad elatist peamiselt turismitööstuses.