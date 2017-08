Üks Londoni armastatumaid vaatamisväärsusi, linna ikoon Big Ben, vaikib järgmiseks neljaks aastaks. BBC kirjutab, et väärikat kellatorni ootavad ees põhjalikud restaureerimistööd.

Big Ben, kell Suurbritanna parlamendihoone küljel kõrguvas tornis, on tunde löönud juba üle 150 aasta. See ei ole siiski esimene kord, kui kell vaikib. Parandustöid on tornis tehtud ka 2007. aastal ja 1983.-1985. aastal. Seekordsed renoveerimistööd on aga eriti põhjalikud ning jõuavad lõpule alles 2021. aastal. Ametnike väitel on kella töö peatamine vajalik restaureerijate tööohutuse tagamiseks. Kellamäng lõpeb järgmisel nädalal.

Siiski saab Big Beni kellamängu kuulda tähtsatel üritustel, näiteks aastavahetusel ja sõdurite mälestuspäeval. Kellamees Steve Jaggs kinnitab, et järgmisel nädalal algavad tööd aitavad torni ja kella ennast hoida heas korras veel pikaks ajaks.

Big Ben on praegusel kujul parlamendihoone juures kõrgunud 1859. aastast. Esimene torn hävis tulekahjus. 2012. aastal nimetati torn kuninganna juubeli auks Elizabeth Toweriks, kuid rahvasuus nimetatakse nii kellatorni kui kella ennast ikka Big Beniks.