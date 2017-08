Saarlasest poliitik ja ettevõtja Tõnis Palts (64), kes kolis suve hakul väidetavalt välja oma Tallinna vanalinna luksuskorterist, et pöörata uus ja värske lehekülg elus, eksponeeris Birgitta Festivalil oma uut noort elukaaslast.

Tõnis Palts eksponeeris endast poole nooremat elukaaslast (Viktor Burkivski)

Tõnis Paltsil on abikaasa Karmen Paltsiga neli last, kellega koos elati Tallinna vanalinna luksuslikus residentsis. Nüüd on aga Palts kokku kolinud endast poole noorema naisega, kellega koos kasvatatakse ühist, Tõnise jaoks seitsmendat last.



Ärimees on ka kinnitanud lahkuminekut abikaasa Karmenist: „Jah, me oleme Karmeniga lahku läinud ja olen oma uue kaaslasega väga õnnelik.“ Sama tembu tegi hiljuti ka tuntud staarkiropraktik Allan Oolo (61), kes peale lahutust abikaasa Vivikast on käevangu krapsanud kaunitarist alla 20-aastase neiu. Palju õnne, mehed!

Vaata pilte! Kas pole kaunis paar!