“Tööl käia on ka tore, aga kui aasta lõpeb ligi kümne reisiga ning need on kolmenädalased ja pikemad, siis see muudab tööl käimise väga keeruliseks nii minu kui ka tööandja jaoks,” leiab staarfotograaf Ardo Kaljuvee. August ongi tal viimane kuu igapäevasel palgatööl käia – mees lõpetab oma lepingu ajakirjaga Kroonika ja asub mööda maailma rändama.

ALATI KOOS: Ardo Kaljuvee ja Nele Dvorjaninov valivad põnevad ja jäädvustamist väärivad vaatamisväärsused ise. (Erakogu)

Ardo ütleb, et see ei ole üleöö sündinud otsus. „Olen seda haudunud pikka aega. Tegelikult on kõik valikutes kinni.”

Reisida kavatseb Ardo laenudeta. „Minu mõte on, et ma ei taha ega võta endale ühtegi laenu ja elan sellest, mis mul hetkel on,” tutvustab fotograaf prioriteete, mis tema jaoks toimivad.

Nende taga on aga kõvasti tööd, sest meest on näha olnud põhikohaga töö kõrvalt pildistamas ka ohtratel üritustel – tema päev ei ole piirdunud kaugeltki kaheksa töötunniga.