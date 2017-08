„Olen avastanud, et maalimine on väga teraapiline – unustad end tundideks või päevaks täiesti. Ajataju kaob, kell kaob. Samuti pole tähtis, mis ilm väljas on,“ räägib näitleja Henrik Normann oma uuest hobist, maalimisest, millega ta on tegelnud peaaegu aasta.

LÕPUSIRGEL: Henrik tõi Õhtulehe toimetusse kaasa poolelioleva maali. Ta alustas sellega Olav Otepalu muusikavideos ning meie toimetuses lõpetas. (Jörgen Norkroos)

„Vahel ei taha igapäevaseid asju teha, vaid midagi muud,“ tunnistab Henrik. Nii leiabki ta maalimiseks aega. „Arvestades Eesti kliimat on selline tubane tegevus ka kõige lihtsam lahendus.“

Henrik ei taha seda andeks nimetada – talle lihtsalt meeldib värvidega plätserdada. „Mulle meeldib, et tulemus on kohe näha. Ma ei tea, kas olen kärsitu või visa, aga kui millegagi alustan, siis peab see valmis saama.

Väga harva olen jätnud mõne maali seisma. Olen ikka proovinud, et kui hommikul alustan, siis õhtuks on valmis.“ Enda maalidest ripub tal kodus ainult üks – tema sõnul kõige koledam. Ülejäänud on ta kõik ära kinkinud.