Kas Eestimaal piisab eesti keele oskusest, et saaks poes asjad aetud? Tuleb välja, et mitte igal pool: Tallinnas asuva Maxima kassiir ei teinud kuulmagi klienti, kes soovis suhelda eesti keeles. Umbkeelne kassaproua kuulutas, et tema suhtleb ainult Euroopa Liidu ehk vene keeles.

Juulikuus külastas tallinlanna Karina Keskturu juures asuvat Maxima kauplust ning sai ebameeldiva teeninduse osaliseks. Kassas olnud vanem proua lisas nimelt oma suva järgi Karina kauba hulka võõra singi. Lisaks ei osanud kassapidaja eesti keeles suhelda.

„Ma ütlesin kassiirile, et see sink pole minu oma. Tema mühatas. Mõtlesin, et hea küll, ostan ära. Siis aga lisas ta täpselt sellesama singi minu selja taga oodanud naise arvele ja lõi selle suisa kaks korda kassast läbi. Raha andis kassiir ka sellele naisele vähem tagasi, kui oleks pidanud,“ meenutab Karina.

Ei sõnagi eesti keelt