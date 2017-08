Kui Suurbritannias langetati äsja geimeestest ja prostituutidest veredoonorite viimase seksuaalvahekorra tähtaega aastalt kolmele kuule, siis Eestis on neil vere andmine endiselt täiesti keelatud.

Argumendiks tuuakse asjaolu, et Eestis on HIV levimus suuremaid Euroopas ning seetõttu on kehtestatud ka karmimad meetmed.

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juht doktor Riin Kullaste selgitas kaks aastat tagasi Eesti Ekspressile olukorda järgmiselt: „... nad kuuluvad riskigruppi, kus verega edasikanduvate viiruste oht on suurem. See on täiesti meditsiiniline probleem.“

PUHTA VERE NIMEL: Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus korraldab aeg-ajalt doonoripäevi, mis teevad vere annetamise kodanikule lihtsamaks. (Teet Malsroos)

Eesti LGBT ühingu tegevjuht Kristel Rannaäär arvab, et enam pole meestega seksivad mehed (MSM) riskigrupp: „Selline keeld on ajast ja arust. Alguses oli selle eesmärk vähendada HIViga nakatunud vere sattumist käibesse, kuna aastakümneid tagasi olid geid suurim HIV riskigrupp.