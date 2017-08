Staarblogija Mallukas ehk Mariann Treimann (27, pildil), kes teatas läinud kolmapäeval, et läheb poliitikasse ja kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas Reformierakonna nimekirjas, kirjutas eile, et ei taha enam poliitikas olla.

„Mul oli kena mõte, et oh, läheks poliitikasse ja aitaks Nõmme kogukonda edendada ja näiteks teha mingi ägeda vabatahlike kogukonnagrupi ja ma aitaksin läbi suruda asju, mida enne pole ehk kuulda võetud.

Aga nüüd ma sain aru, et kõigil on jumala pohhui. Isegi kui sa tahad ainult head, siis saad ainult sõimu, et ahhaa, raudselt tahad raha või kuulsust või klikke ja ma mõtlen, et kas mul on seda vaja?

(Alar Truu)

Saan ka mitte poliitik olles omi asju ajada.“ Seitse aastat tagasi Reformierakonda astunud Mariann Treimann kuulus kaks viimast aastat Eestimaa Roheliste Erakonda, kuid liitus läinud neljapäeval uuesti Reformierakonnaga.