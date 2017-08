USA president Donald Trump mõistis hukka rassivägivalla. Laupäeval tapeti Virginia osariigis Charlottesville’is meeleavaldaja.

"Rassism on pahe ning need, kes põhjustavad iseenesest vägivalda, on kurjategijad ja kõrilõikajad,“ teatas Trump Valges Majas pressile.

Trump sõnas, et Ku Klux Klan, neonatsid ja valged äärmuslased on sobimatud kõigele, mida ameeriklased on kalliks pidanud, kirjutas BBC.

Laupäeval hukkus 32aastane Heather Heyer ning sai vigastada 19 inimest, kui auto sõitis inimeste hulka, kes avaldasid meelt paremäärmuslaste marsi vastu.