Tartu külje all asuv Tõrvandi alevik laieneb meeletu kiirusega ning põllumeeste ja mehhanisaatorite kodude kõrvale on kerkinud uusrikaste majad ja firmade logistikalaod. Kõik on ilus hetkeni, kuni astud liinibussi uksest välja. Keset aleviku ajaloolist südant vaatab vastu täissoditud ja haisev tondiloss, mille giljotiini meenutavad aknaklaasikillud ootavad tugevamat tuulehoogu. Möödujaid „kaitseb“ vaid müügisilt majal.

Tõrvandis Papli 1 endine Eesti Põllumajandustehnika Tartu osakonna kontori- ja kultuurihoone on üle kümne aasta tühjalt seisnud. Õigemini on see eri aegadel peavarju pakkunud kodututele ja romade taborile.

„Kui mustlased end sinna umbes viis aastat tagasi sisse seadsid, siis inimesed kartsid nii kõvasti, et rääkisid ärakolimisest. Hiljem on selles lahtiste ukse- ja aknaaukudega majas paar korda ka lõket tehtud. Õnneks asus Tõrvandi päästekomando otse üle tee, nüüd on seal vabatahtlikud pritsumehed.

TONDILOSS: Lembit Tähepõld tõdeb, et katkiste akendega maja on ohtlik eelkõige seetõttu, et teravate klaasitükkide alt möödub päevas palju inimesi. (Aldo Luud)

Aga probleem on selles, et kohalikele kunagi nii oluline hoone on sõna otseses mõttes ohuks inimeste elule. Et lapsed selles täisroojatud ja varisemisohtlikus majas käivad, on üks asi, aga ohtlikum on see, et inimesed tulevad liinibussilt maha ja mööduvad just neist teise korruse katkistest akendest.