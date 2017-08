"Kondoom pole mõeldud vaid noortele." Säärane on täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) algatatud kampaania loosung HIV-i leviku takistamiseks keskealiste seas.



1. augusti seisuga on HIV taaskord Eestis tõusuteel. Uusi nakatunuid on veerandi võrra rohkem kui mullu samal ajal. Mõnelegi on üllatuseks, et üle poole uutest nakatunutest on keskealised. 35 kuni 55-aastaste seas ei kasuta juhusuhetes enam kui pooled naised kondoomi. Kummi viskab nurka kolmandik meestest.



„Uue püsi- või juhusuhte puhul on kondoom ainus vahend, mis kaitseb seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi eest," tuletab meelde TAI tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Pertel. ,,Selle kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui mõlemad partnerid on end HIVi ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide suhtes testinud.“