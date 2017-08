Maarjamäe memoriaalil lokkab hein juba viiendat kuud, kuid vastutust ei võta selle eest ükski ametkond. Tallinna linn ei kavatse korrastamata ala hooldada, sest nende sõnul on see riigi teha. Maa-amet sai aga alles sellel nädalal teada, et maalapil vohab poole meetri kõrgune hein.

Aasta algul riigi omandisse arvatud Saksa sõdurikalmistu Maarjamäel on jäänud hooleta: platsil kasvav hein on kohati põlvest kõrgemgi.

Alles pärast seda kui Õhtuleht oli asja kohta järele uurinud kõigilt osapooltelt – Riigi Kinnisvara AS (RKAS), maa-amet ja Tallinna linnavalitsus –, jõudis asi niikaugele, et maa-amet lubas käesoleval nädalal platsi puhtaks niita.

Olukorra teeb veelgi kummalisemaks, et maa-ametilt ja RKAS-ilt saadud vastused on kolm kuud nihkes: esimene räägib, et kinnistu üleandmine algatati juba märtsis, teine aga väidab, et protsess on kestnud vaid juuni algusest.