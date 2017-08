Tema alevikukaaslane Elve tõdeb, et vett pole ka esimesel korrusel, rääkimata siis kolmandast. „Eks me ikka mõtleme, et kui juba praegu võtab probleemide lahendamine nii kaua aega, siis veelgi enam ääremaastudes oleme me veel rohkem mitte keegi. Kahjuks on ilma veeta ka koolimajas laagris olevad tantsulapsed,“ räägib Elve.

Põlvamaal asuva Ahja kortermajades on reedest peale nõnda, et kord on vett ja siis jälle ei ole. Aleviku elanikud on mures, et kui juba praegu ei suudeta probleeme lahendada, mis saab siis veel tuleval aastal, kui liitutakse suure Põlva vallaga ja nõnda ääremaastutakse.

Ahjakas Kadri tõdeb, et ei taha isegi mõelda, kuidas saadakse praegu hakkama kohalikus hooldekodus. Ta küsib, et kas liitumise järel on Põlva valla elanikud valmis aktsepteerima, et kolm päeva on veevarustus nagu vahelduvvool.

Ahja vallavanem Peeter Sibul tõdeb, et tulevast aastat Ahja valda enam kaardil ei ole ja inimeste mure on õigustatud. Samas kinnitab vallavanem, et liitumine ei muuda joogiveega tagamises midagi. „Kui tehnilisi probleeme ette tuleb, siis on suuremal ettevõttel või vallal neid pigem lihtsam lahendada. Kui vallarahval liitumise tõttu midagi keerulisemaks läheb, siis see, et esialgu ei ole paigas käsuliinid ja suure omavalitsusüksuse juhti ei saa enam telefonitsi sõimata,“ muigab ta.

Aktsiaseltsi Põlva Vesi juht Kristo Kivisaar tõdeb, et Ahjal ja Kosova külas on neli päeva olnud raskusi veevarustusega. „Reede ööst saadik on meie mehed otsinud lekkekohti. Kaks leket on juba üles leitud, kuid neid on veel. Lekked on nii suured, et süsteem jookseb tühjaks. Oleme teinud nõnda, et öösel täidame süsteemi ära ja siis on vesi vähemalt hommikuti olemas,“ selgitab Kivisaar, kelle meelest on tegu halbade asjaolude kokkusattumisega.