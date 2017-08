Aasta hiljem meenutab majaelanik Ain, et elanikel ei jäänudki lõpuks muud üle, kui parandus enda taskust kinni maksta. „Sellele läks kogu nii-öelda hooldusraha, mis majal oli kogutud. Lisaks pidi iga korter oma raha sisse panema,“ meenutab mees. Kuna majaelanikel raha nappis, otsustati toona, et kogu katust, hoolimata vajadusest, vahetama ei hakata.

Agarad katuseparandajad leiti bussipeatusse kleebitud kuulutuse kaudu. „Õhtupoole helistasin ja sama päeva õhtul olid töömehed juba kohal. Koos haagissuvila ja kõigega. See oli nagu kiirabisüsteem, haagis taga ja kohe hakatakse pihta,“ naerab Ain. „Meie pakkusime hinna, et rohkem meil raha pole. Ja nemad jäid sellega rahule.“

Operatiivsest tegutsemisest ja soodsast hinnast hoolimata ilmnes hiljem, et töömehed polnud just kõige pädevamad. “Katusega tehti selline praak, et laesoojustust ei tehtud. Kuna ma ise olen kolmandal korrusel, siis ma näen, kuidas külmaga tekib kondensvesi, mis tilgub laest tuppa. Nad ei arvestanud sellega, et oleks pidanud ka soojustust panema,“ räägib Ain. Hiljem selgus, et bussipeatusesse kleebitud numbrilt töömehi enam kätte ei saanud.