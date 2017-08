12. oktoobril on oodata selle asteroidi möödumist Maast umbes 44 000 kilomeetri kauguselt. Kosmilises mõõtkavas on 44 000 kilomeetrit väga väike vahemaa, kui arvestada, et Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit. Maa läbimõõt on 12 000 kilomeetrit ning geostatsionaarsel orbiidil olevad satelliidid asuvad Maast 36 000 kilomeetri kaugusel. Seega, kui asteroid 2012 TC4 peaks tulema prognoositud 44 000 kilomeetrist 8000 kilomeetri võrra Maale lähemale, siis sattuvad ohtu mitmed satelliidid.

Asteroidi 2012 TC4 avastasid Hawaiil töötavad astronoomid viis aastat tagasi. Tegemist on suhteliselt väikese taevakehaga. Asteroidi läbimõõt on 15–30 meetrit, mis on võrreldav ühepereelamuga.

Paljud asteroidid on veel avastamata

Kuigi astronoomid ei tea praeguse seisuga ühtki asteroidi, mis liiguks otsesel kokkupõrkekursil Maaga, ei näita see veel midagi. Praeguseks on meie päikesesüsteemis avastatud üle 750 000 asteroidi. Tegelikult on neid aga teadlaste hinnangul kindlasti üle miljoni. See tähendab, et meie päikesesüsteemis liiguvad sajad tuhanded asteroidid, mille olemasolust pole inimestel veel vähimatki aimu. Seetõttu võib kardetud kokkupõrge tulla vägagi ootamatult.

Kosmosest lähtuva ohu minimeerimiseks tuleb potentsiaalsed ohtlikud asteroidid võimalikult vara avastada, mis eeldab toimivat eelhoiatussüsteemi. Vaid siis jääb piisavalt aega ohu kõrvaldamiseks või vähemalt inimeste hoiatamiseks.

USA kosmoseagentuur soovibki asteroidi 2012 TC4 lähenemisel ja möödalennul testida ülemaailmselt asteroidide tuvastus- ja jälgimisvõrku. Täpsemalt kavatsevad vähemalt tosin observatooriumi, ülikooli ja laborit katsetada, kuidas neil läheneva asteroidi jälgimine ja võimalike ohtude hindamine sujub. Tegemist on pelgalt vaatlusega. Mingit ennetavat raketti või lõhkekeha selle asteroidi suunas veel ei lasta.

NASA uurib ohtlikku asteroidi

Seni teada olevatest asteroididest on meile kõige ohtlikum 11. septembril 1999 avastatud 510meetrise läbimõõduga 1999 RQ36 või 101955 (Bennu), mis möödub Maast iga kuue aasta järel.

Asteroid 1999 RQ36 või 101955 (Bennu) avastati 11. septembril 1999. Bennu pandi sellele asteroidile nimeks 1. mail 2013. Nime pakkusid välja kooliõpilased USA kosmoseagentuuri NASA korraldatud nimekonkursil. Kokku esitati 8000 ettepanekut.

Praeguste arvutuste järgi vuhiseb see 101 000kilomeetrise tunnikiirusega liikuv asteroid 2035. aastal Kuu ja Maa vahelt läbi ning Maa külgetõmbejõu mõjul võib Bennu trajektoor muutuda. Teadlased hoiatavad, et vahemikus 2175–2196 ehk siis 158–179 aasta pärast ei ole välistatud Bennu kokkupõrge Maaga. “Tõenäosus, et Bennu Maale kukub, on 1:2700,” on öelnud astrofüüsik Dante Lauretta Arizona ülikoolist.

Kui 510meetrise läbimõõduga asteroid tõepoolest peaks Maale kukkuma, siis on tagajärjed ettearvamatud. Toimuks ju plahvatus, mis on võrreldav kolme miljardi tonni tavalise lõhkeaine plahvatamisega. Teisisõnu, see plahvatus oleks 200 korda tugevam kui 6. augustil 1945 Hiroshimale heidetud aatomipommi plahvatus.

USA kosmoseagentuur saatis mullu 8. septembril kanderaketi Atlas V abil teele kosmosesondi OSIRIS-REx, mis peaks jõudma Bennu juurde tuleva aasta augustis.

Seejärel kaardistaks kosmosesond asteroidi umbes aasta jooksul. Lõpuks lendaks OSIRIS-REx Bennule nii lähedale, et robotkäsi saaks haarata sealt pinnaseproovi, mis toimetatakse 2023. aasta septembriks Maale. Bennult toodud pinnaseproov (vähemalt 60 grammi) aitab teadlastel loodetavasti lähemalt tutvuda meie päikesesüsteemi minevikuga. Muu hulgas uuritakse võimalust, kas asteroidilt pärinevad orgaanilised molekulid võisid panna aluse elule Maal.