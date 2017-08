Et oma täna avaldatud blogipostituses ei ütle Mallukas selge sõnaga, et astub Reformierakonnast välja, vaid räägib, et on juba esimestel päevadel saanud hulga sõimukirju ning sellega seoses mõistnud, et ta ei viitsi inimestega vaielda, pidevalt kembelda ja oma arvamust avaldada, uurisime TV3-st, kuidas selle asjaga siis täpselt ikka on.

TV3 on toonud ekraanidele aga reklaami saatele „Me saime lapse“, kus teeb kaasa ei keegi muu kui Mallukas ise. Õhtulehel tekkis enne Marianni postitust, kus ta teatab, et juba viie päevaga on tal poliitikast kopp ees, küsimus - kuidas saab naine sügisel olla korraga tegev teles ja ka kohaliku omavalitsuse valimistel? On säärane tegevus ju teatavasti seadusega keelatud.

Eelmise nädala keskpaigas teatas Eesti populaarseim blogija Mallukas ehk Mariann Treimann , et on otsustanud minna poliitikasse ja liitunud Reformierakonnaga. Täna kirjutab ta aga oma blogis , et ilmselt pole tal siiski poliitikuks olemiseks piisavalt paks nahk.

„Tõsielusarja „Me saime lapse“ võtteperiood algas juba eelmise aasta algul. Praegustel andmetel Mariann poliitikasse ei lähe, seega vastuolu pole ning ootame kõiki huvilisi telerite ette juba septembris," ütleb TV3 avalike suhete juht Kadi Poll. Kas see tähendab, et Malluka poliitikast taandumine on siis seotud saatega ja sõlmitud lepingud ei luba tal kandideerida? „Need kaks asja, „Me saime lapse“ tõsielusari ja Marianni poliitikasse kandideerimine, pole omavahel mitte kuidagi seotud. Marianni kandideerimine/mitte kandideerimine on ainiti tema enda otsus olnud," ütleb Poll.

Mallukas teatas möödunud nädalal, et on liitunud Reformierakonnaga ja kandideerib sügisel Nõmme linnaosas. Naine kinnitas, et tema eesmärk ei ole minna riigikokku, vaid seista hea selle eest, et oma kodukohas pisut elu paremaks muuta. Täna kirjutab ta aga, et pärast väljaütlemist - ma lähen poliitikasse - on ta saanud ühest küljest hulgaliselt sõimukirju, teisalt kirju teistelt erakondadelt, kes blogijat hoopis oma ridadesse meelitada püüavad.

„Mul on see värk, et ma vist niigi tõmbun aina tagasi. Ei viitsi vaielda. Ei taha kembelda. Ei jõua muudkui „oma arvamust avaldada”, sest ma lihtsalt ei viitsi. Ma tahan olla inimestega, kellega koos on hea ja ma tahan elada mingit elu, kus ma ei anna kellelegi põhjust enda torkimiseks. Selles valguses on vist imelik poliitikasse astuda,“ kirjutab Mallukas, lisades, et ta ei taha olla kellegi oma. „Noh, et blogin ja siis leiavad lugejad, et neil on õigus mulle dikteerida, et kui tihti ja millest blogida. Aga kui ma oleks poliitik, siis ma isegi vist ei saaks öelda, et persse see teie asi on, kui siis ma olekski avalikult kõigile… võtta ja tarbida. Ma lihtsalt ei taha.“