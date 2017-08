Hiljuti oma põhitöö jätnud ning vabakutselise leiba maitsev lauljanna ja telesaatejuht Helen Adamson kirjutab, et kõik ihaldatav tundub nii magusana ning kui lõpuks see saavutada, kaotab see enamuse oma võlust.

„Ma olen kogu oma elu palgatöölisena töötanud ning nüüd olen esimest korda vabakutseline. Kuigi see on see, mida ma olen alati tahtnud, leian ma, et on päris raske seda nautida ja vooluga kaasa minna,“ kirjutab Helen Adamson sotsiaalmeedias, et ta kipub olema kontrollfriik ning nüüd on tema elu kõike muud kui kontrolli all.

Lauljanna sõnab, et katsub hoida kinni sellest, mida ta siiani teab ning leiab ennast pidevalt mõtlremast, mida peale hakata ja kuidas oma aega produktiivselt kasutada. „Kuidas mitte tunda ennast süüdi iga minuti eest, mil ma ei tee midagi?“ küsib staar.

„Kõik, mida ma oskan öelda on see, et me teeme endile asjad keeruliseks üle mõeldes ja liiga palju muretsedes. „Lase minna“ on minu tänane võtmeväljend,“ lõpetab naine arutelu.

Jaksu ja edu vabakutselise leiba maitstes!