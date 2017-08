267 eetrisse jõudnud „South Parki“ episoodi on tänini telekanali vaadatuimad (nädalas enam kui kaheksa miljonit vaatajat), neid on tõlgitud 30 eri keelde ja näidatud 130 riigis. Emmyle on sarja nomineeritud 18 korral (võitnud viiel), 1999. aastal tehti „South Parkist“ ka film ning kõiksugu tegelasi meenutav kaup, alates pehmetest mänguasjadest kuni kruusideni, toob aastas sisse miljoneid dollareid.

Stone (45) ja Parker (46) on kaasa löönud mitmetes projektides, ent „South Park“ on jätkuvalt nende suurim saavutus. „Midagi sellist polnud varem teles olnud,“ ütleb sarjale 1997. aastal võimaluse andnud telekanali Comedy Central juhataja Doug Herzog interjuus väljaandele Hollywood Reporter. Kuigi „Simpsonid“ olid juba eetris, ei räägitud seal munandivähist või tulnukate jälgimisseadmest kellegi tagumikus.

1. Clintoni asemel saab presidendiks Trump (20. hooaeg, „Oh, Jeez“)

Uusim miniskandaal või pigem segadus hõlmab USA presidendivalimisi. Stone ja Parker, nagu paljud teised, olid kindlad Hillary Clintoni võidus ja valmistanud ette terve episoodi, mis pidanuks eetrisse minema valimisjärgsel õhtul. Siis aga selgus, et uueks riigipeaks saab Trump.

Nii pidid mehed kiiresti lahendama veidra olukorra, kaaludes hetkeks isegi n-ö tühjuse eetrisse laskmist. „Sa ei tahtnud näha, et maailm on muutunud. Tahtsid, et kõik oleks jätkuvalt hästi, et okei, selline jube asi juhtus ja Trump valiti presidendiks, aga „South Park“ on ikka eetris. Päike tõuseb jätkuvalt. Vesi on selge,“ põhjendas Parker hiljem ühes intervjuus, miks otsustati siiski lasta osa eetrisse.

Hiljem kirjutasid ajalehed, et isegi Parker ja Stone ei osanud Trumpi võidu kohta miskit kosta, sest episoodis puudusid sisukad dialoogid ja valdava enamiku täitis eetris vaikus.

2. George Lucas ja Steven Spelberg vägistavad Indiana Jonesi (12. hooaeg, „The China Problem“)

2008. aastal jõudis kinodesse uus Indiana Jonesi film „Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik“, mille režissöör oli Spielberg, käsikirja autor Lucas. Film teenis fännide pahameele ning isegi Spielberg tunnistas hiljem, et ei tahtnud filmi teha, süüdistades Lucast liialt rumalas süžees. Parker ja Stone ei jätnud võimalust kasutamata ning viisid pahameele enda sarja üle, kui mitmes stseenis kujutatakse Lucast ja Spielbergi vägistamas Jonesi.

3. Menstrueeriv Neitsi Maarja kuju (9. hooaeg, „Bloody Mary“)

Püha kuju taguotsast immitseb menstruaalverd, kohale kutsutakse paavst, kes uurib nii anaal- kui vaginaalpiirkondi, kattudes uuringute käigus ka ise verega.

Nagu arvata võib, vihastasid esmajoones katoliiklased, kes nõudsid, et osa ei jõuaks iial eetrisse ega ka DVD-le. Edutult. Uus-Meremaal moodustasid katoliiklased, kristlased ja moslemid ühisrinde meediakompanii vastu, et episoodi eetrisse jõudmist ennetada. Telekanal sülitas kaebustele ning kasutas meediakära ära, lastes osa plaanitust varem teleekraanile.

4. Saientoloogide viha (9. hooaeg, „Trapped in the Closet“

Saientoloogiausku pööranud Stan avastab ühel hetkel, et kiriku näol pole tegu millegi muu kui suure üleilmse petuskeemiga ning otsustab lahkuda. Muu hulgas saab näha, kuidas tuntud saientoloog Tom Cruise end Saatana kappi lukustab ja keeldub sealt välja tulema. Viimane viitab kõlakatele, et Cruise istuvat ise kapis ehk eitavat enda seksuaalset orientatsiooni.

Saientoloogiast rääkiv episood, milles Tom Cruise poeb kappi. (VidaPress)

Väidetavalt keelas maruvihane Cruise episoodi eetrisse jõudmise. Parasjagu promos Cruise enda kolmandat võimatu missiooni filmi, mille levitajale, Paramount Picturesile, kuulub ka „South Parki“ näitav telekanal. Cruise olla väitnud, et kui sari läheb eetrisse, ei kavatse tema filmi reklaamimisega vaeva näha. Osa korjati eetrist.

Sama episoodi järel lahkus sarjast ka Koka (Chef) häält peale lugenud Isaac Hayes. Saientoloogist Hayes süüdistas Parkerit ja Stone’i sallimatuses ja kitsarinnalisuses. Duo kirjutas Hayesi tegelase siiski sisse järgmisse episoodi, ent naastes South Parki oli Kokk läbinud sektis ajupesu. Pärast tegelase surma ei pea poisid – Stan, Kyle, Cartman ja Kenny – tema peale viha, vaid pigem süüdistavad sama ühendust.

5. Suurim skandaal: Muhamedi kujutamise tsenseerimine (10. hooaeg, episoodid „200“ ja „201“)

Taani karikatuurisõda Muhamedi kujutamise üle leidis tee ka teisele poole ookeani, kus teise suhteliselt kriitilise animasarja „Faimily Guy“ looja Seth MacFarlane otsustas muslemite pühakuju episoodi sisse kirjutada. Kui ilmnes, et MacFarlane ei plaani Muhamedi tsensuurida, pidid ka Parker ja Stone otsustama, milline seisukoht võtta: kaitsta sõnavabadust, pooldada solidaarsust või väljendada viha rivaali vastu. Kui „Family Guy“ eetrisse jõudis, asendas Comedy Central kõik Muhamedi puudutavad stseenid musta ekraaniga, millel kirjas, et nad ei luba Muhamedi pilti ekraanile.

Skandaalne episood "200", milles välja vihastatud kuulsused kaebavad South Parki linna kohtusse. (VidaPress)

Episoodis „200“ kujutati kõiki tegelasi, keda „South Parki“ loojad aastate jooksul solvanud. Vihane jõuk Tom Cruise’i eestvedamisel kaebas linna kohtusse, lubades loobuda vaid juhul, kui saab kohtuda Muhamediga. Pühakuju ilmub sarjas karukostüümis, et kedagi mitte solvata. Hiljem selgub, et kostüümi kannab hoopis Jõuluvana.

Enne kui sarja jätkuosa eetrisse jõudis, ähvardas radikaalsete muslemite rühmitus vastata toimuvale vägivallaga. Sarnaselt „Family Guyle“ tsenseeriti ka „201“, kui Muhamedi asemel ilutses ekraanil must ruut ning Kyle’i, Jeesuse ja Jõuluvana vaheline sõnavabadust puudutav dialoog tsenseeriti. Tsensuur sai kriitikat fännidelt, animaloojatelt kui isegi akadeemikutelt, kuid telekanali sõnul oli kaalul töötajate ohutus.