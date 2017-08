Esmakordselt aset leidev Madfest Festival 2017 toimub juba selle nädalavahetusel, 18.- 20. augustil Tallinna lauluväljakul. Korraldajate sõnul on tegemist üritusega, mis pakub meelelahutust kogu perele. Päeval avatud laadaala, toidutänav ja tivoli loovad lauluväljaku Mere alale hea atmosfääri, millest saavad viimast võtta nii suured, kui väikesed.

Kontserdialal astuvad üles Eesti praeguse hetke ühed kuumimad nimed. Shanon, Genka ja Paul Oja, Púr Múdd ja Reket on laval festivali avapäeval, 18. augustil.Laupäeval, 19. augustil hoolitsevad muusika eest AROP aka Suur Papa, I Wear* Experiment ja Jüri Pootsmann. Lõpuakordi tulistab Madfesti kontsertlaval kõige värvikam kohalik bänd Winny Puhh.

Reket

Öötundidel muutuvad lauluväljaku siseruumid suurimaks suviseks ööklubiks, kus peoloomad saavad jalga keerutada päikesetõusuni!

Klubihuntide jaoks on lauluväljakule toodud peosarjad Sky Plus @The Club ja Heidy Purga souli-, fungi- ja diskohõnguline üritus Must Mesi!



Piletid on eelmüügis piletilevi veebilehel ja Piletilevi müügipunktides üle Eesti!