Armukade tailanna Nareumon Jampasert saatis oma abikaasale video, kus imiteeris nende aastase poja ülespoomist, vahendas Mirror. Internetti levinud salvestise eesmärgiks oli saada mehe tähelepanu – nimelt kahtlustas naine, et too teda petab. 28-aastane Nareumon Jampasert salvestas video, kus väike Theeradej Saisupan on õhku tõstetud ja tema kaela ümber on seotud must köis. Videost on kuulda hirmunud lapse valuviginat ja voodile tõstetuna jätkab ta nutmist. Seejärel on Nareumon videole salvestanud ähvarduse 32-aastasele abikaasale Jakrit Saisupanile.

„Näed, Joe. Sa hoolid inimestest väga palju. See on su poeg. See on köis,“ teatas naine mehele saadetud videos. „Vaata seda. See pole surnud. Ma ei tapa seda veel. Vaata seda. Ma viin selle kuhugi mujale surema. Sa pead ootama, et mind täna näha. Kui sa ei tule tagasi, et teda võtta, siis pead sa nägema, mis täna juhtub. Sa ei vasta mu kõnedele, jah.“

Mees saatis video edasi oma õele ja emale, nood jagasid seda internetis, püüdes meeleheitlikult häirekella lüüa. Reede pärastlõunal kell 16.30 tormasid ametivõimud paari korterisse Bangkokis, võtsid Nareumoni vahi alla ja kontrollisid poisslapse tervist. Laps ei olnud intsidendi tõttu viga saanud. Järgmisel päeval astus naine üles pressikonverentsil, kus puhkes nutma ja palus vabandust. Naine ütles politseile, et oli stressis, kuna tema veebipoe müük oli langenud ja ta kartis, et mees kohtub teiste naistega, kuna veetis palju aega tööl. „Mul on väga valus,“ sõnas naine. „Esimene mõte oli see, et tahtsin ennast tappa. Tegin seda lapsele, kuna ei mõelnud ja olin emotsionaalne. Südames mõtlen, et mu abikaasa ei hooli oma pojast, ei hooli oma naisest. Võtsin lapse ja tahtsin teha midagi, et mu abikaasa haiget saaks. Tegin video ja saatsin selle talle. Tema saatis selle oma õele ja nad saatsid mulle sõnumi, et ma maha rahuneksin ja seda ei teeks. Kui olin ta perekonnaga rääkinud, olid asjad OK ja mina ning laps läksime magama.“