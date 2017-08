„Amityville: Kurjuse ärkamine“ (CAP/insight media)

Kui „Amityville: Kurjuse ärkamine“ oli jõudnud umbes tund aega ekraanil ajaloo kõige igavamat õudusfilmi etendada, palus üks tegelastest teatraalselt end ära tappa. Mitte kunagi varem pole ma suutnud ühe filmitegelasega niivõrd hästi samastuda, sest tolleks hetkeks kaalusin tõsiselt seansilt välja jalutamist, et notarile helistada ja oma viimne testament kirja panna.

Õudusfilmide žanr on mu vaieldamatu lemmik. Oma mitmekülgsuse tõttu on õudusesse võimalik toppida elemente veel teistestki žanritest - sellega on võimalik oskuslikult siduda nii märulit, draamat, komöödiat kui ka pisut romantikatki ( mõistuse piirides muidugi). Õudukatega on ainult see konks, et kui mul palutakse vastava žanri esindajaid niisama üles lugeda, ei valmista see mulle probleeme. Kui keegi aga küsib, millised on need kõige paremad, siis tuleb juba pikemalt mõtlema hakata.

Põhjus on lihtne… sest õudus on lihtne. Lihtlabasel tasandil ei ole vaja enamat kui kampa inimesi ning pimedaid nurki, millest ootamatult välja karata ning kõiki, kaasarvatud vaatajaid, ehmatada. Hea õudusfilm teeb seda muidugi maitsekalt, pakkudes tegelasi, kellele on võimalik ka kaasa tunda (ning kes ei ole, teate küll, läbi ja lõhki jobud) ning krutib pinget ka stseenides, mis ei toetu kulunud „muusika-muusika-muusika-vaikus-ehmatus“ ülesehitusele. Uus „Amityville“ ei saa isegi halva õudusega kompetentselt hakkama.