„Saate aru, et peale seda, kui ma ütlesin, et võiks nagu poliitikasse minna, olen ma saanud lugematul arvul kirju (ja ülihaigeid kommentaare) suvalistelt inimestelt, tavaliselt miskipärast vanadelt meestelt, kes räägivad, kui õudne värdjas ma olen, kuidas ma juba poliitika ära rikkusin ja kuidas nad nüüd minu pärast iial Reformi ei vali, “kirjutab Mallukas oma õudsatest läbielamistest peale poliitikale väikese sõrme andmist.

Staarblogija Mallukas teatas möödunud nädalal oma blogis, et on otsustanud kandideerida kohalikel omavalimistel Nõmme piirkonnas Reformierakonna nimekirjas, ent asja lähemal uurimisel selgus huvitav nüanss, naine on hoopis erakonna Eestimaa Rohelised nimekirjas. Kus ta siis tegelikult kandideerib, jäi arusaamatuks.

Mallukas on korduvalt rõhutanud, et ta ei tea poliitikast essugi ja isegi mõni aeg tagasi ei teadnud ta, mis on koalitsioon ja et tema eesmärgiks pole riigikokku ronida ja tonne palka saada. Ta elab lihtsalt Nõmmel, kavatseb sinna paikseks jääda ja seetõttu otsustaski oma kodukohale nõu ja jõuga abiks olla.

Ja mõne aasta eest liitus Mallukas tõesti ka erakonnaga Eestimaa Rohelised, mille nimekirjas ta hetkel aktiivse liikmena ikka veel kirjas on. Kas muudatud erakonnavahetusest on kaduma läinud või ei tea ta isegi seda, kus kandideerib?

Kuressaare merepäevade viimase päeva mõttekojas jagas toiduvalmistamise nippe staarblogija Mallukas (Alar Truu)

Mallukal viskas poliitikas osalemine kopa ette vähem kui nädalaga

Mallukas teatas: „Ja ühtlasi olen ma mõistnud, et ükskõik, kui palju ideid mul on, siis ma ei oska ilmselgelt ennast väljendada ja täpselt sõnadesse panna neid ideid, mida ma teha tahan ja ma tõesti ei viitsi kogu aeg seletada ja kembelda ja taielda. Umbes nagu, et mul on mõte, et võiks omavalitsuses olla mingi ABILINE, sõna tugiisik oli lihtsalt kõige lähem vaste sellele, siis hakatakse röökima, et makske ise oma lapsehoidjad kinni. No jeerum.

Mul on see värk, et ma vist niigi tõmbun aina tagasi. Ei viitsi vaielda. Ei taha kembelda. Ei jõua muudkui “oma arvamust avaldada”, sest ma lihtsalt ei viitsi. Ma tahan olla inimestega, kellega koos on hea ja ma tahan elada mingit elu, kus ma ei anna kellelegi põhjust enda torkimiseks. Selles valguses on vist imelik poliitikasse astuda.

Ma ei taha olla kellegi oma. Noh, et blogin ja siis leiavad lugejad, et neil on õigus mulle dikteerida, et kui tihti ja millest blogida. Aga kui ma oleks poliitik, siis ma isegi vist ei saaks öelda, et persse see teie asi on, kui siis ma olekski avalikult kõigile… võtta ja tarbida.“

Ma lihtsalt ei taha!

„Mul oli kena mõte, et oh, läheks poliitikasse ja aitaks Nõmme kogukonda edendada ja näiteks teha mingi ägeda vabatahlike kogukonnagrupi ja ma aitaksin läbi suruda asju, mis enne pole ehk kuulda võetud. Aga nüüd ma sain aru, et kõigil on jumala pohhui. Isegi kui sa tahad ainult head, siis saad ainult sõimu, et ahhaa, raudselt tahad raha või kuulsust või klikke ja ma mõtlen, et kas mul on seda vaja? Saan ka mitte poliitik olles omi asju ajada. Mul vist ikka pole poliitikuks olemiseks piisavalt paks nahk ja ma pole isegi alustanud…“

Nõrk, mis teha!

Äkki peaks oma teise mõtte peale jääma ja stand-up tuuri kokku panema... Suht sama nali enivei.

Enivei, edu Mallukale tema hoogsates tegemistes ka tulevikus!